Министр обороны обсудил приоритетные направления с руководителями отечественных предприятий

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Подводя итоги исполнения гособоронзаказа в 2024 году, руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков озвучил приоритеты в сфере оснащения Вооруженных сил

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Мероприятие прошло с участием должностных лиц Министерства промышленности и руководителей отечественных предприятий. 

Положительно было отмечено тесное взаимодействие с товариществами «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», выпускающим бронированные колесные машины, «Алматыэнергосервис» – тренажеры, имитаторы, полигонное оборудование и «Калкан-7» – практические выстрелы, запасные части и принадлежности к изделиям военного назначения.

В пример была приведена успешная межзаводская кооперация АО «Семей инжиниринг», занимающегося ремонтом бронетанковой и артиллерийской техники, с «ВостокПолимерСнаб» и «ВостокРемСтройМонтаж», производящими запасные части, комплектующие и резинотехнические изделия.

Министр обороны проинформировал промышленников о внутренних возможностях ведомства. В Вооруженных силах создаются ремонтно-восстановительные воинские части. Техническими подразделениями осуществляется ремонт авиадвигателей, восстанавливаются артиллерийские системы.

– Мы выполняем поручение президента об оказании поддержки предприятиям ОПК. Ведь укрепление потенциала Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса – это вопрос национальной безопасности. И это наша общая задача. Но мы можем и будем работать только с теми производителями, которые борются за качество своей продукции, – уточнил он.

По итогам встречи министр обороны обратил внимание на учет потребностей Вооруженных сил и тенденций современного театра военных действий. Он особо обратил внимание на исчерпывающие меры по своевременному и качественному исполнению договоров гособоронзаказа с исключением возможности их пролонгации. В отношении ценообразования выпускаемой продукции он указал на необходимость принятия мер по снижению ее стоимости. С целью расширения номенклатуры выпускаемой продукции и импортозамещения он предложил эффективно использовать возможности промышленной кооперации.

#Казахстан #МО

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