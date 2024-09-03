Министр обороны поставил задачи в сфере военного образования

В связи с началом учебного года генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел совещание с участием командования и профессорско-преподавательского состава военных вузов министерства обороны

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В Послании президента народу Казахстана поставлена задача по последовательному повышению кадрового потенциала страны и подготовке специалистов по профессиям будущего. Это относится и к военной сфере, характеризующейся стремительным развитиемразличных типов технологий и систем «искусственного интеллекта».

Руководитель оборонного ведомства остановился на особенностях вооруженных конфликтов, где сегодня решающую роль играют новые технологии, системы радиоэлектронной борьбы, роботизация ударных и вспомогательных средств, а также логистическое сопровождение подразделений войск.

– Сегодня становится ясно, что решать практические задачи укрепления обороноспособности страны, опираясь на устоявшуюся, устаревшую методологию, удается не всегда. Последние годы ознаменованы большим количеством различных войн и военных столкновений. Быстро меняющаяся обстановка требует отходить от догматов и проводить всесторонний анализ форм и методов вооруженного противостояния на их основе вырабатывать новые подходы и способы реагирования на возникающие вызовы и угрозы военной безопасности,– констатировал министр обороны.

Он отметил, что назрела необходимость творческого переосмысления устоявшихся в классической военной науке подходов к решению проблем обеспечения безопасности государства.

– С учетом этих тенденций должна быть проведена реформа военного образования, повышен профессиональный уровень и компетентность профессорско-преподавательского состава, а также статус военных педагогов. Сама система подготовки военных кадров должна быть гибкой и эффективной, отвечать потребностям и задачам современной военной организации государства. Она должна быть увязана с перспективными задачами военного строительства, а также предвидением характера войн нового поколения, – уточнил руководитель ведомства.

Подготовка научных и научно-педагогических кадров, модернизация содержательной части учебных программ, ориентированных на взаимодействие с профильными войсками, внедрение форм профессиональной и академической мобильности, пересмотр некоторых руководящих документов, – такие приоритеты обозначил в своем выступлении перед военными педагогами генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В завершении министр обороны отметил, что без современной военной науки и четко выстроенной системы военного образования, без прогностического планирования и принятия научно обоснованных решений, мы не сможем создать отвечающую современным требованиям систему обеспечения военной безопасности нашего государства.

Особое внимание он также обратил на обеспечение правопорядка и воинской дисциплины, строгое соблюдение мер безопасности, сохранение жизни и здоровья личного состава.

В завершении министр обороны пожелал личному составу вузов творческих успехов в подготовке высококвалифицированных кадров в интересах укрепления военной безопасности государства.