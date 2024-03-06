Министр обороны поздравил женщин с праздником 8 Марта

В канун Международного женского дня министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с женщинами, связавшими свою судьбу со службой в Вооруженных силах

Фото: пресс служба Министерства обороны РК

Познакомившись с участниками торжественного мероприятия, руководитель оборонного ведомства поздравил их с Международным женским днем и выразил искреннюю благодарность женщинам, несущим нелегкую, но почетную военную службу в Вооруженных силах страны.

Он напомнил, что в армии Казахстана служат более двенадцати тысяч женщин, из них около 800 офицеров, свыше шести тысяч военнослужащих по контракту и пяти тысяч гражданских служащих. 25 женщин имеют воинское звание «полковник», 11 – занимают руководящие должности, 55 –удостоены государственных наград.

– Женщины-военнослужащие добросовестно несут службу, выполняя наравне с мужчинами учебно-боевые задачи. Среди них есть моряки, десантники, разведчики, снайперы, механики-водители – и у каждой военнослужащей свой, порой непростой, путь в профессию, своя судьба, – отметил министр.

В ходе неформальной беседы генерал-полковник Руслан Жаксылыков подчеркнул вклад женщин в сохранение благополучия в семье, в укрепление согласия и стабильности в обществе.

С ответным словом выступила старший преподаватель кафедры государственного, военного управления и права факультета «Академия Генерального штаба» Национального университета обороны РК подполковник Айсулу Молдашева. Педагог рассказала о своем направлении преподавательской деятельности, направленной на подготовку офицеров оперативно-тактического уровня.

В армии служба и спорт идут рука об руку. И в этой сфере военнослужащие-спортсменки вносят свой вклад в укрепление имиджа Вооруженных сил. Наглядным примером служит старший специалист отделения команды по боксу Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба служащая Вооруженных сил Ангелина Лукас. Буквально в начале марта профессиональный боксер А. Лукас вернулась из Таиланда, одержав седьмую победу на боксерском ринге. Ангелина поблагодарила министра за всестороннюю поддержку, оказываемую спортсменам.

Замечательным подарком всем присутствующим стало выступление военного связиста войсковой части 55765 ефрейтора Татьяны Скоковой, исполнившей песню «Арыстың жағасында». Как заметила Т. Скокова, в каждой хрупкой женщине есть мощная, великая созидательная сила любви. Именно она помогает ей быть заботливой мамой, любящей женой и профессионалом своего дела.

В завершение мероприятия генерал-полковник Руслан Жаксылыков вручил женщинам поздравительные письма и цветы. А напоминанием о важной и запоминающейся для них встрече будет служить фотография, где они запечатлены с министром обороны.