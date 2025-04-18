Министр обороны проинспектировал готовность к Параду

Военное дело
10
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков посетил индустриальный городок и полевой лагерь, где продолжается подготовка к Параду, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспопдент Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев доложил главе оборонного ведомства о готовности личного состава и техники.

«Раздельные тренировки подходят к завершению, с 25 апреля участники Парада приступят к совместным тренировкам, в которых примут участие боевая техника и авиация. А 3 и 5 мая генеральные репетиции пройдут на площади ҚазақЕлі», - рассказал генерал-майор Мереке Кучекбаев.

Министр обороны наблюдал за прохождением парадных расчетов личного состава и механизированных колонн.

Глава оборонного ведомства поблагодарил участников Парада.

«Сегодня вы готовитесь принять участие в важнейшем событии для Вооруженных сил страны. Военный парад – не просто зрелище, его роль заключается в соблюдении традиций казахстанской армии, в сохранении культурного наследия нашей страны. В Казахстане нет ни одной семьи, из которой не ушли бы на фронт наши деды и прадеды. И ваш сегодняшний труд – своеобразная дань памяти предкам, героически погибшим в горниле самой кровопролитной войны двадцатого века», - сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков, обращаясь к военнослужащим.

Он также обратил внимание должностных лиц на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, установленного теплового режима в местах проживания, обеспечения высококалорийного полноценного питания для личного состава и поддержания высокого уровня дисциплины и правопорядка в полевом лагере.

Напомним, что Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 7 мая на главной площади Астаны. В нем примут участие свыше 4 тысяч военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

#Казахстан #парад #ДеньПобеды #МО

Популярное

Все
Год перемен для Баянаула
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Десять новых горных маршрутов обустроят в Алматы
Сфера спорта претерпит серьезные изменения
85% марганца добывали на Жездинских месторождениях
Победила врага хрупкая женщина
Свадебный переполох в Доме мамы
Кызылжар встает на крыло
Время добрых дел
Указ Главы государства об освобождении от должности
Здоровья вам, фронтовики!
В начале была музыка
Указ Главы государства о назначении
Победа, растопившая лед равнодушия
Здоровье не купишь?
С огнем шутить опасно!
Полвека в профессии
Оттаиваем и оживаем
Юные исследователи на пути к открытиям
Инвестпроекты по развитию дорог рассмотрели в Правительстве РК
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Ставить и достигать цели
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Боевой путь пулеметчика
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
«Замандас 21»: там, где царят любовь и забота
Изменения в «Барысе» и феноменальный рекорд Овечкина
Казахстан увеличил шансы на выход в стыки Евро-2026 по футзалу
Токаев прибыл в Шымкент
Незнание законов не освобождает от... профессии
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Крупные инвестпроекты KEGOC, Казахтелекома и Самрук-Энерго рассмотрели в кабмине
О резкой смене погоды предупредили казахстанцев
Когда воде требуется особое разрешение
Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области
Плачевное состояние автодорог вызвало резкую критику депутатов
Ученики NIS победили в конкурсе NASA
За второй хлеб – первый спрос
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте

Читайте также

Гвардеец взял серебро на континентальном чемпионате по боев…
Чемпионка Азии Аида Абикеева встретилась с гвардейцами
Парадная форма для военнослужащих Нацгвардии в процессе пош…
Гвардейцы Шымкента поддержали экоакцию «Таза Қазақстан»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]