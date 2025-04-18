Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев доложил главе оборонного ведомства о готовности личного состава и техники.

«Раздельные тренировки подходят к завершению, с 25 апреля участники Парада приступят к совместным тренировкам, в которых примут участие боевая техника и авиация. А 3 и 5 мая генеральные репетиции пройдут на площади ҚазақЕлі», - рассказал генерал-майор Мереке Кучекбаев.

Министр обороны наблюдал за прохождением парадных расчетов личного состава и механизированных колонн.

Глава оборонного ведомства поблагодарил участников Парада.

«Сегодня вы готовитесь принять участие в важнейшем событии для Вооруженных сил страны. Военный парад – не просто зрелище, его роль заключается в соблюдении традиций казахстанской армии, в сохранении культурного наследия нашей страны. В Казахстане нет ни одной семьи, из которой не ушли бы на фронт наши деды и прадеды. И ваш сегодняшний труд – своеобразная дань памяти предкам, героически погибшим в горниле самой кровопролитной войны двадцатого века», - сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков, обращаясь к военнослужащим.

Он также обратил внимание должностных лиц на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, установленного теплового режима в местах проживания, обеспечения высококалорийного полноценного питания для личного состава и поддержания высокого уровня дисциплины и правопорядка в полевом лагере.

Напомним, что Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 7 мая на главной площади Астаны. В нем примут участие свыше 4 тысяч военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.