Министр обороны торжественно открыл в Алматы развивающий центр для детей и подростков

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В капитально отремонтированном здании клуба, ранее находившегося в ведении Центра парашютной подготовки, открылся детский центр «Жас десантшы»

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Идея рационального использования пустующего здания принадлежит начальнику Алматинского регионального гарнизона, командующему Десантно-штурмовыми войсками генерал-майору Алмазу Джумакееву.

В течение полугода в старом клубе проводился капитальный ремонт. Большую спонсорскую помощь при оборудовании кабинетов, актового зала и сцены оказали алматинские бизнесмены.

Занять детей в городских условиях в свободное от учебы время – значит отправить их в развивающие центры, секции и продленки. Для родителей, которые большую часть времени проводят на службе, это, с одной стороны, спасение, с другой, затратно по финансам и времени.

– В семьях алматинских десантников свыше 3000 детей школьного возраста. Почти все они проживают в близлежащих районах. Для них уже сегодня на бесплатной основе функционируют секции по роботехнике, шахматам, ораторскому мастерству, мобилографии, хореографии, рисованию, английскому языку и обучению игре на домбре. В них занимаются свыше 150 детей.  В ближайших планах – запустить звукозаписывающую студию, а также столярное и плотницкое дело, – рассказала руководитель центра служащая Вооруженных сил РК Адалят Насырова.

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков осмотрел помещения центра, посетил занятия и концерт, поставленный творческим коллективом алматинской десантно-штурмовой бригады имени Райымбек батыра и детской вокальной студии.

– Выражаю большую благодарность командующему Десантно-штурмовыми войсками генерал-майору Алмазу Джумакееву и всему коллективу службы по работе с членами семей военнослужащих за огромную работу, проделанную в кратчайшие сроки. Дети – наше будущее, и они возьмут в свою жизнь то, что мы заложим в них сейчас. И кем бы они не работали, где бы не служили: в десантных войсках, в пехоте, в Силах специальных операций, – они вырастут настоящими патриотами,– подчеркнул министр обороны. 

Воспитанник центра «Жас десантшы» Амирхан Абдумажитов посещает уроки английского языка. Для его семьи открытие рядом с домом развивающего центра с бесплатными кружками решило вопрос организации свободного времени Амирхана. Он записался на занятия одним из первых. Школьник поблагодарил министра обороны и командующего Десантно-штурмовыми войсками за возможность заниматься не только в языковой секции, но и в других кружках.

#Казахстан #МО

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