Министры обороны Казахстана и Сербии встретились в Астане

Фото: пресс-служба МО РК

На площади Защитников Отечества министр обороны Сербии принял участие в церемонии возложения венка к монументу «Отан қорғаушылар», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В ходе встречи руководители оборонных ведомств генерал-полковник Руслан Жаксылыков и Братислав Гашич обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Братислав Гашич сделал запись в Книге почетных гостей. В знак стремления сторон к развитию партнерских отношений министры посадили дерево в «Аллее дружбы» у здания министерства обороны Казахстана.