Министры обороны Казахстана и Сербии встретились в Астане
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Адема Ергали
Министерство обороны с официальным визитом посетил руководитель оборонного ведомства Сербии Братислав Гашич.
На площади Защитников Отечества министр обороны Сербии принял участие в церемонии возложения венка к монументу «Отан қорғаушылар», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
В ходе встречи руководители оборонных ведомств генерал-полковник Руслан Жаксылыков и Братислав Гашич обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.
Братислав Гашич сделал запись в Книге почетных гостей. В знак стремления сторон к развитию партнерских отношений министры посадили дерево в «Аллее дружбы» у здания министерства обороны Казахстана.