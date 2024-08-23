Молодые казахстанские палуаны завоевали первые две медали

Так, наш Алпамыс Болатулы, обыгрывая соперников, дошел до финала по греко-римской борьбе в весовой категории до 51 кг, но вот в главном поединке, к сожалению, совсем немного проиграл американцу Джейдену Рейни со счетом 5:7.

Вместе с тем его товарищ по команде Еркебулан Анапия в весе до 80 кг также дошел до финала, где со счетом 0:3 уступил Михаилу Шкарину, спортсмену, выступающему под нейтральным флагом, и завоевал серебряную награду мирового первенства.

Казахстан также мог взять бронзовую награду в весовой категории до 48 кг, где шанс был у нашего молодого палуана Едиге Тулеутаева, но он проиграл азербайджанцу Амраху Амрахову со счетом 1:3.

Молодежное первенство планеты по видам борьбы продлится до 25 августа, и у нашей команды есть еще все шансы пополнить свою копилку медалями, в том числе и высшего достоинства.