Молодые казахстанские палуаны завоевали первые две медали Статьи 23 августа 2024 г. 1:00 86 Абзал Камбар На проходящем в иорданской столице Аммане первенстве планеты среди спортсменов до 17 лет по видам борьбы Казахстан завоевал сразу две серебряные медали. фото United World Wrestling Так, наш Алпамыс Болатулы, обыгрывая соперников, дошел до финала по греко-римской борьбе в весовой категории до 51 кг, но вот в главном поединке, к сожалению, совсем немного проиграл американцу Джейдену Рейни со счетом 5:7. Вместе с тем его товарищ по команде Еркебулан Анапия в весе до 80 кг также дошел до финала, где со счетом 0:3 уступил Михаилу Шкарину, спортсмену, выступающему под нейтральным флагом, и завоевал серебряную награду мирового первенства. Казахстан также мог взять бронзовую награду в весовой категории до 48 кг, где шанс был у нашего молодого палуана Едиге Тулеутаева, но он проиграл азербайджанцу Амраху Амрахову со счетом 1:3. Молодежное первенство планеты по видам борьбы продлится до 25 августа, и у нашей команды есть еще все шансы пополнить свою копилку медалями, в том числе и высшего достоинства. #Спорт #борьба #Амман