Мужчина и двое школьников погибли в ДТП в Актюбинской области
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Мужчина, предположительно, был педагогом, сопровождавшим учеников на олимпиаду
3 человека погибли в ДТП в Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz
ДТП произошло 19 декабря примерно в 8:30 на автодороге Самара – Шымкент, вблизи поселка Курылыс.
"Столкнулись Toyota Alphard и грузовик Volvo. Пассажиры Toyota – мужчина и двое школьников 2007 года рождения – погибли на месте происшествия.
Начато досудебное расследование. Обстоятельства ДТП выясняются", – уточнили в департаменте полиции Актюбинской области.
Ранее сообщалось, что в ДТП погиб замглавы управления энергетики Шымкента.