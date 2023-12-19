Мужчина и двое школьников погибли в ДТП в Актюбинской области

3 человека погибли в ДТП в Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz





ДТП произошло 19 декабря примерно в 8:30 на автодороге Самара – Шымкент, вблизи поселка Курылыс.

"Столкнулись Toyota Alphard и грузовик Volvo. Пассажиры Toyota – мужчина и двое школьников 2007 года рождения – погибли на месте происшествия.



Начато досудебное расследование. Обстоятельства ДТП выясняются", – уточнили в департаменте полиции Актюбинской области.