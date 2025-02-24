МВД: За отпуск трамадола без рецепта предусмотрена уголовная ответственность

Общество
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С начала года за незаконное хранение трамадола трое лиц взяты под стражу с изъятием более 2 500 таблеток, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В 2023 году в целях усиления контроля за реализацией психотропного препарата «трамадол» был внесен в список наркотических веществ. До введения контроля около восьми тысяч аптек по стране имели право на его реализацию. В настоящее время трамадол реализуется только по рецепту врача и в аптеках, имеющих соответствующую лицензию.

«На постоянной основе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к безрецептурному отпуску. С начала года за незаконное хранение трамадола трое лиц взяты под стражу с изъятием более 2 500 таблеток. В этой связи МВД предупреждает руководителей аптек и фармацевтических компаний о необходимости строгого соблюдения требований действующего законодательства. Безрецептурный отпуск трамадола медицинскими работниками и фармацевтами коммерческих аптек будет квалифицироваться по статье 297 части 3 УК РК, где предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 10 до 15 лет», - отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Дулат Мухаметрахимов.

Ранее сообщалось о том, что более 2 тысяч таблеток «Трамадола» изъяли у сторожа медучреждения в Туркестанской области.

#МВД #Трамадол #аптеки

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