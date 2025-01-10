Более 2 тысяч таблеток «Трамадола» изъяли у сторожа медучреждения в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские выявили сторожа медучреждения, у которого изъяли свыше 2 400 таблеток «Трамадола», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: МВД

Полиция задержала подозреваемого в перевозке психотропного вещества — таблеток «Трамадол». Сотрудники полиции остановили Toyota Camry, которым управлял житель Арысского района, в Ордабасинском районе.

При обыске автомобиля оперативники обнаружили четыре полиэтиленовых пакета с 120 пачками «Трамадола». Кроме того, у подозреваемого по месту жительства найден еще один пакет с таблетками. Общее количество изъятого препарата составило 2 416 таблеток.

По предварительным данным, работая сторожем в одном из медицинских учреждений Арысского района, подозреваемый использовал чистые бланки рецептов врача для покупки «Трамадола» в Шымкенте.

Все вещественные доказательства изъяты. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.



