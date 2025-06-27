Отвечая на вопрос депутатов, на совместном заседании палат Парламента, первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин представил ожидания по дополнительным поступлениям в бюджет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, основными источниками дополнительных поступлений станут повышение ставки НДС с 12% до 16%, увеличение корпоративного подоходного налога для банков до 25%, рост акцизов на алкоголь, табак и бензин, а также сокращение налоговых льгот.

«По предварительным цифрам, дополнительно от введения нового Налогового кодекса мы ожидаем порядка 3 - 3,5 трлн тенге. Но кроме этого, будут учтены поступления в целом от экономического роста», - сказал Азамат Амрин.

Он добавил, что также будут учтены поступления, связанные с общим ростом экономики.

В свою очередь первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр отметил, что инвестиции в основной капитал в Казахстане демонстрируют устойчивую положительную динамику, при этом ключевым драйвером роста становится обрабатывающая промышленность, а не традиционный сырьевой сектор.

В 2024 году инвестиции в основной капитал увеличились на 10% по сравнению с 2023 годом, а за последние пять лет рост составил 55%.