Отвечая на вопрос депутатов, на совместном заседании палат Парламента, первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин представил ожидания по дополнительным поступлениям в бюджет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК
По его словам, основными источниками дополнительных поступлений станут повышение ставки НДС с 12% до 16%, увеличение корпоративного подоходного налога для банков до 25%, рост акцизов на алкоголь, табак и бензин, а также сокращение налоговых льгот.
«По предварительным цифрам, дополнительно от введения нового Налогового кодекса мы ожидаем порядка 3 - 3,5 трлн тенге. Но кроме этого, будут учтены поступления в целом от экономического роста», - сказал Азамат Амрин.
Он добавил, что также будут учтены поступления, связанные с общим ростом экономики.
В свою очередь первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр отметил, что инвестиции в основной капитал в Казахстане демонстрируют устойчивую положительную динамику, при этом ключевым драйвером роста становится обрабатывающая промышленность, а не традиционный сырьевой сектор.
В 2024 году инвестиции в основной капитал увеличились на 10% по сравнению с 2023 годом, а за последние пять лет рост составил 55%.
«Из общего объема инвестиций - 19,4 трлн тенге - почти 79% приходится на частный сектор. Несмотря на незначительное снижение доли по сравнению с прошлым годом, в абсолютных значениях объем частных вложений вырос - с 14,7 до 15,3 трлн тенге. Параллельно значительно увеличились и государственные инвестиции - с 2,9 до 4,1 трлн тенге», - проинформировал Роман Скляр.