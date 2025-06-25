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Ранее Сенат предложил ввести налог 4,5 процента для фермеров при доходах свыше 230 000 МРП (примерно 900 миллионов тенге в 2025 году). Также предложено, что доходы с ценных бумаг на KASE не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом, чтобы не было перекоса между казахстанской и международной биржами.

Кроме того, операции по картам сохранят освобождение от НДС. Ввели сенаторы и налог на роскошь - акциз на дорогие авто (дороже 75 миллионов тенге), яхты и самолеты, причем при их покупке в том числе внутри страны. Люди с инвалидностью будут освобождены от НДС, если в компании работает не меньше 10 человек с инвалидностью, и другие поправки.

Как отметил депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев, Сенатом внесена 131 поправка в Налоговый кодекс, из них по 41-й позиции предложены новые нормы, не меняющие концептуальные положения кодекса. По сопутствующему закону Сенатом внесено 35 позиций. Они имеют редакционно-уточняющий характер, а также предусматривают приведение в соответствие с отдельными законодательными актами Республики Казахстан, в том числе в связи с внесенными Сенатом поправками.