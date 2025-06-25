Парламент принял Налоговый кодекс

Налоги,Парламент
123
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании согласился с поправками Сената в новый Налоговый кодекс. Таким образом, закон считается принятым Парламентом и направляется на подпись Главе государства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее Сенат предложил ввести налог 4,5 процента для фермеров при доходах свыше 230 000 МРП (примерно 900 миллионов тенге в 2025 году). Также предложено, что доходы с ценных бумаг на KASE не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом, чтобы не было перекоса между казахстанской и международной биржами.

Кроме того, операции по картам сохранят освобождение от НДС. Ввели сенаторы и налог на роскошь - акциз на дорогие авто (дороже 75 миллионов тенге), яхты и самолеты, причем при их покупке в том числе внутри страны. Люди с инвалидностью будут освобождены от НДС, если в компании работает не меньше 10 человек с инвалидностью, и другие поправки.

Как отметил депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев, Сенатом внесена 131 поправка в Налоговый кодекс, из них по 41-й позиции предложены новые нормы, не меняющие концептуальные положения кодекса. По сопутствующему закону Сенатом внесено 35 позиций. Они имеют редакционно-уточняющий характер, а также предусматривают приведение в соответствие с отдельными законодательными актами Республики Казахстан, в том числе в связи с внесенными Сенатом поправками.

#Парламент #налоговый кодекс

Популярное

Все
Правовая культура, превенция, ответственность граждан
Проект «Әділ қоғам» презентовал Антикор
Предприниматель – партнер, а не подозреваемый
Врачи направляются в села
Овощеводство: зачем отрасли нужна глубокая переработка?
ИИ: игра по правилам
Привлечение – таргетированное, встречные обязательства – разумные
Введена в строй новая подстанция
Балхаш привлекает туристов
Рассмотрены перспективы земледелия
Летние лагеря работают на базе комфортных школ
Долгожданный детский сад открылся в новом микрорайоне
Вьется пыль из-под копыт!
Надежный щит Родины
Поможет ребятам Talpyn
Будущее – за роботами
Посмотреть, купить и даже попробовать
Казахстанские гребцы завоевали «бронзу» на Кубке сильнейших в Минске
Рожденный в Олимпийский день
Школьников учат основам древних ремесел
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Тариф почти как в столице
Закон Республики Казахстан
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Президент проводил Си Цзиньпина в аэропорту
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
За счет возврата активов Казахстан строит школы и больницы на 318 млрд тенге
Между уголовным и административным правом
Чек-лист для защиты от взломщиков
Токаев назначил замминистра обороны
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Рынок попал под ковш экскаватора
Какой курс доллара в Казахстане
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

Глава Сената встретился с президентом и спикером Парламента…
Сенат не согласился с рядом норм нового Налогового кодекса
Минторговли разъяснило введение минимального уровня цен на …
Парламент принял закон об амнистии к 30-летию Конституции РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]