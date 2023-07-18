На острове детской мечты

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Раушан Утеулина

При Высшем педагогическом колледже города Щучинска открылся детский лагерь отдыха.

фото пресс-служба управления образования

Лагерь "Жаншуак" организован в одном из старейших учебных заведений, из стен которого за девять десятков лет вышло более 20 тыс. специалистов. Здесь отдыхают школьники из Шортандинского, Зерендинского, Егиндыкольского и Сандыктауского районов: те, кто успешен в учебе, принимает активное участие в жизни школы, района, занимает призовые места на олимпиадах и научно-практических конференциях. С июля по август бесплатно здесь отдохнут также 370 детей, нуждающихся в социальной поддержке.

Также в колледже работает лагерь с дневным пребыванием для городских детей. Для ребят от 7 до 10 лет подготовлены интересные развивающие занятия.

По словам директора колледжа Галины Бичун, особенность программы лагеря заключается в том, что ребята, находясь в черте города, могут получить полноценный отдых и оздоровление. За 10 дней смены они будут вовлекаться в самую разнообразную деятельность. Предполагаются выезды в Щучинско-Бурабайскую курортную зону для знакомства с сакральной историей района. Школьники посетят уникальные природные места и историко-культурные достопримечательности региона.

Отметим, что в этом учебном году в колледже создан педагогический отряд «Единство» из студентов третьего курса, которые в течение года знакомились с деятельностью вожатых, узнавали о важности этой профессии, посещали специальные занятия, обретали опыт в рамках выездного обучающего лагеря.

#школьники #каникулы #детский лагерь #Щучинск #Жаншуак

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