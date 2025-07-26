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Одна минута на решение

Полдень. +41 °C. Воздух дрожит над асфальтом, город будто дремлет под тяжестью палящего солнца. Лето в Шымкенте – не просто жара, это вызов. Не только для организма каждого жителя, но и для службы скорой помощи, которая в это время работает на пределе.

На станции скорой медицинской помощи жизнь кипит – в буквальном смысле. Круглосуточно, без перерыва, без права на ошибку. Люди в белых халатах и водители – невидимая армия, которая отвечает за здоровье целого города.

Здание Оперативного центра станции скорой медицинской помощи города Шымкента представляет собой большой зал. Телефоны звонят почти без перерыва. В центре зала – огромный экран с онлайн-картой города. Каждое движение – это чья-то жизнь, чей-то кризис, чей-то шанс.

– Сейчас в сутки поступает около 2 200 вызовов, – рассказывает заместитель руководителя оперативного центра Райгуль Есеналиева. – Для сравнения: раньше было 1 800–1 900. В жару растет количество пациентов с гипертонией, обмороками, головной болью. И что парадоксально, простуды и ангины тоже случаются. Люди сидят под кондиционерами, пьют ледяную воду, едят мороженое. Простудные заболевания характерны в жаркое время года как для детей, так и для взрослых.

Все звонки по номеру 103 в Шымкенте стекаются сюда. 30 дис­петчеров – в основном женщины, все с медицинским образова­нием – сортируют вызовы по категориям. От этого зависит, какая бригада поедет и как быстро.

– Главное – выдержка, – считает диспетчер Гульсима Ахмедова. – Мы имеем всего минуту на прием вызова. Люди часто кричат, не хотят отвечать на воп­росы. А мы обязаны выяснить все: симптомы, возраст, хронические заболевания. По этим данным определяем срочность. Это не бюрократия – это шанс спасти жизнь.

Гульсима Ахмедова работает с 2008 года и признается: самые трудные вызовы – ложные. Они отнимают драгоценное время. Один из недавних случаев – звонок женщины, якобы принявшей 13 таблеток сильнодействующего снотворного. Звонки от нее пос­тупают регулярно, система уже узнает номер. Но при каждом подобном звонке бригада все равно едет.

– А в это время кто-то реально нуждается в помощи, – вздыхает Гульсима Ахмедова.

Диспетчер не понаслышке знает, что населению не хватает базовых знаний по оказанию первой медицинской помощи. Мечтает о простом ролике, который бы показывали на всех телеканалах и в Интернете. А пока хочет, чтобы горожане усвоили простые правила поведения при вызове скорой.

– Сначала надо говорить точный адрес, включая улицу, номер дома и квартиры, а также ориентиры, – советует Гульсима Ахмедова. – Если есть возможность, встретьте бригаду скорой помощи и проведите к пострадавшему. Надо назвать свое имя и номер телефона, с которого вы звоните. А уже потом четко и кратко объяснить, что случилось, кому нужна помощь, возраст человека, состоит ли на учете у кардиолога. Это важно, как и важны характер боли, симптомы, была ли потеря сознания, хроническое ли это заболевание.

– У нас по приказу имеется специальный алгоритм, по нему работают диспетчеры, – добавляет Райгуль Есеналиева. – Случается, что звонящие не хотят отвечать на вопросы, начинают кричать, мол, у вас никогда вопросы не заканчиваются. Приходится объяснять, что это не любопытство, а необходимость. Нужно правильно определить категорию вызова, чтобы как можно быстрее отправить бригаду. Если, допустим, человек без сознания, то едет реанимационная бригада. Особенно возмущаются, когда спрашиваем о возможных укусах клещей. В сезон распространения ККГЛ важно знать, был ли человек на природе, возможен ли укус клеща. Особенно при носовых кровотечениях, при головных болях, высокой температуре.

Диспетчеры рассказывают, что им приходится сталкиваться с ложными вызовами. Случается, звонят психически больные, а бывают настоящие драмы, когда от прибытия скорой зависит жизнь человека.

Новые правила –

новые вызовы

С 1 мая 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила оказания скорой помощи. Днем менее срочные вызовы – четвертой категории – обслуживают мобильные бригады при поликлиниках. Но после 19 часов и до утра все ложится на плечи сотрудников неотложки.

На вызовы первой категории бригада должна прибыть за 10 минут. Второй – за 15, третьей – в течение получаса, четвертой – за час. Но реальность города с растущими пробками и расширяющейся застройкой вносит свои коррективы.

– Вечером мы выпускаем дополнительно 20 «пиковых» бригад, – пояс­няет Райгуль Есеналиева. – В это время резко возрастает нагрузка. Поэтому в помощь добавлен врач-консультант, который по телефону отвечает на вопросы горожан. Он может своими советами помочь стабилизировать состояние пациента. Порой рекомендации выпить определенную таблетку достаточно, чтобы человеку стало легче до приезда бригады медиков, а может, и вовсе отпадет необходимость в ее вызове.

Для повышения качества и доступности

Заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи города Шымкента Гузаль Рафикова работает здесь с 1998 года. Помнит времена, когда у врачей не было даже протоколов – все искали в справочниках, возили с собой толстые талмуды. Сейчас все автоматизировано, у каждой бригады – планшет, в котором алгоритмы действий, контакты и история пациента.

В модернизацию станции скорой помощи Шымкента в 2019 году вложили более 9 млрд тенге. На эти средства автопарк пополнился сот­ней современных автомобилей, системой call-центра и многим медицинским оборудованием. Это сказалось на повышении качества и доступности медицинской помощи для всех жителей города.

Ежедневно на линии выходят 115 бригад, среди которых 28 врачебные, остальные – фельдшерские.

– Машина скорой помощи – это не легковушка, на которой катаются по выходным, она в сутки проезжает десятки адресов, в любую погоду, по любым дорогам. От нагрузки зависит износ. Конечно, техника за прошедшие пять лет заметно подустала, – говорит заместитель главного врача станции Берик Тулеуов. – У нас есть пятилетний план обновления автопарка. Руководство города идет нам навстречу в вопросе улучшения материально-технической базы. В этом году поступят 25 новых машин, 10 уже получили, ждем остальные. В следующем – еще столько же.

В структуре городской станции скорой медицинской помощи – 10 подстанций. В прошлом году открылась новая подстанция в микрорайоне «Асар». Открываются также филиалы, чтобы ускорить прибытие скорой по вызову, ведь город растет, увеличивается население. Комплектация неотложек современным оборудованием позволяет оказать нуждающимся оперативную и максимально полную помощь.

Жалобы на качество услуг неизбежны, но, как отмечает Гузаль Рафикова, часто они связаны с непониманием сроков прибытия медиков. Пробки и заторы также усложняют работу. Для минимизации ошибок бригады регулярно обучаются в симуляционном центре, доводя до автоматизма навыки по оказанию реанимационных процедур.

На передовой – врачи, фельдшеры, водители

Майра Исабекова, врач с 12-летним стажем, готова отправиться на очередной вызов. По симптомам доктор предполагает, что неотложка понадобилась из-за высокой температуры воздуха.

– В жару больше всего страдают пожилые, – делится опытом Майра Исабекова. – Порой приезжаем, а человек просто «варится» в своей квартире на пятом этаже без кондиционера. Давление под 200, пульс скачет. А кто-то сам себя доводит: не пьет воду, не контролирует диабет, курит по пачке в день, употребляет спиртное. Иногда хочется сказать: «Как же можно так не ценить свою жизнь?..»

Фельдшер Дильмурад Абраимов 30 лет на скорой. Говорит, что за эти десятилетия ни разу не пришла мысль найти более спокойное место работы. Наоборот, гордится, что помогает людям, оказывая первую медицинскую помощь.

– Бывает, человек задыхается, отек легких, – рассказывает Дильмурад Абраимов. – Мы приезжаем и за минуты стабилизируем его состояние. А потом слышим: «Спасибо, вы мне жизнь спасли». И этого «спасибо» хватает на годы вперед.

Водитель Ихтияр Торткулов в любую минуту готов отправиться на очередной вызов. За рулем скорой он 20 лет и неоднократно имел возможность убедиться, что порой секунды решают все.

– Иногда стоишь на перекрестке, сирена орет, проблесковый маяк включен – а тебя не пускают, – сокрушается Ихтияр Торткулов. – В последние годы, правда, ситуация меняется, стало немного лучше. Все больше водителей понимают: уступить дорогу скорой – это не опция. Это шанс человеку выжить.

На станции никто не задерживается случайно. Здесь работают не ради стажа, а по зову сердца.

– Каждый день как экзамен, – считает Майра Исабекова. – Отправ­ляясь на очередной вызов, никогда не знаешь, что тебя ждет за дверью. Но мы не просто оказываем медпомощь. Иногда мы единственные, кто в этот момент рядом. Это ответственность, если хотите – миссия.

Шымкентская скорая – не просто очередная городская служба. Это система, работающая в условиях постоянной перегрузки, изменяющихся правил и сложной социальной среды. Но главное – это люди, которые каждый день спасают жизни. В жару. В стрессе. Часто на грани. Их работа – это пульс мегаполиса. Пока он бьется, жив и город.