Путевки в Лигу конференций и Премьер-лигу

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Кайрат» гостил в Брюсселе у бельгийского «Андерлехта». После домашнего поражения со счетом 0:3 шансы алматинцев на общий успех были минимальными, однако команда Рафаэля Уразбахтина постаралась достойно завершить противостояние.

До перерыва «Кайрат» старался действовать организованно, но в компенсированное время первого тайма Олжас Байбек сыграл рукой в собственной штрафной площади. Арбитр назначил пенальти, который на 45+2-й минуте реализовал Михайло Цветкович. Во втором тайме бельгийцы окончательно сняли вопросы о победителе. На 54-й минуте Данила Сикан эффектным ударом удвоил преимущество хозяев, а на 71-й защитник Джулиан Бьянкон головой замкнул подачу с углового. «Андерлехт» вновь победил со счетом 3:0 и выиграл двухматчевое противостояние с общим счетом 6:0.

Однако еврокубковый сезон для алматинцев на этом не заканчивается. «Кайрат» получил путевку в общий этап Лиги конференций УЕФА, где выступят 36 клубов. Алматинцам гарантировано как минимум шесть матчей с разными соперниками в период с октября по декабрь, а 24 лучшие команды общего этапа продолжат борьбу в плей-офф. Соперниками кайратовцев стали итальянский клуб «Аталанта», нидерландский «Аякс», французский «Монако», английский «Брайтон», испанский «Хетафе», немецкий «Фрайбург», турецкий «Трабзонспор», греческий «Панатинаикос», а также клубы из Португалии, Бельгии, Дании, Швейцарии и других стран.

А на внутренней арене повод для праздника появился у Караганды. «Шахтер» выполнил главную задачу сезона и досрочно вернулся в Премьер-лигу Казахстана. В матче 20-го тура Первой лиги «горняки» на выезде разгромили «Елимай М» со счетом 3:0. Набрав 55 очков за шесть туров до окончания чемпионата, двукратный чемпион Казахстана стал недосягаемым для преследователей в борьбе за повышение в классе.

Для карагандинского футбола это возвращение имеет особое значение. Один из самых титулованных и узнаваемых клубов страны пережил непростой период, однако сумел решить главную задачу и вернуться в элиту.