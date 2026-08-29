Ход Динары Садуакасовой

Передать веру дальше

Есть люди, которых узнают по титулам. У Динары Садуакасовой их действительно немало: многократная чемпионка мира, чемпионка Азии среди женщин, международный гроссмейстер среди женщин и международный мастер среди мужчин, вице-чемпионка Азии, чемпионка Азиатских игр по быстрым шахматам, обладательница ордена «Құрмет» и Государственной премии «Дарын». В 11 лет она уже была в национальной сборной Казахстана, а в августе 2020 года входила в десятку сильнейших шахматисток мира. Она написала первые казахстанские книги для начинающих шахматистов «Первые шаги в шахматах» и «Учимся играть в шахматы». Список можно продолжать долго.

Но за этим списком стоит история совсем другого рода. История о том, как чемпион постепенно превращается в человека, который открывает дорогу другим.

Когда Динара рассказывает о том, почему решила учредить именную премию, в ее словах нет пафоса – только память о собственном пути. Она хорошо помнит, как много значит поддерж­ка на пути профессионального спортсмена: за каж­дой победой стоят не только талант и труд, но и тренировки, поездки, соревнования, сильные тренеры и, что немаловажно, финансовые возможности. У не каждого одаренного ребенка это есть.

Ей хотелось поддержать именно тех, кто по-настоящему стремится расти, много работает и имеет потенциал. И для нее эта стипендия – не просто деньги. Это прежде всего доверие.

– А доверие всегда идет рука об руку с ответственностью: когда в тебя верят, хочется соответствовать, расти, добиваться большего, – говорит шахматистка.

Динара признается, что, возможно, невольно становится первопроходцем, и ей нравится эта мысль. Быть первой – значит не просто сделать что-то впервые, а проложить дорогу для других. Впрочем, ей не привыкать быть первой. Но она хочет, чтобы ее пример вдохновил и других спортсменов поддерживать талантливых детей и создавать для них новые возможности. Когда-то за ней самой пошли девушки, поверившие, что в шахматах можно добиваться больших высот и представлять Казахстан на самом высоком уровне. Это было важно для нее тогда, и теперь ей особенно приятно передавать эту веру дальше.

Она убеждена: спортивные успехи нельзя измерять только медалями и титулами. Важно дать талантливому ребенку возможность развиваться, получать качественную подготовку, видеть перспективу и понимать, что его труд замечают. Поэтому премию она воспринимает как инвестицию – не только в конкретного спортсмена, но и в будущее казахстанских шахмат. Может быть, через несколько лет именно этот ребенок сам станет тем, кто открывает дорогу следующим поколениям.

Меняется ли при этом внут­ренне сама Динара, трансформируясь из действующего игрока в наставника и мецената? Она отвечает без колебаний: да, но это естественно. Она по-прежнему остается­ спортсменом в душе и продолжает жить шахматами.

– Просто раньше главной задачей было самой садиться за доску, бороться­ за результат и представлять страну, а сегодня все важнее становится создавать возможности для тех, кто идет следом. Академия, работа с детьми, турниры и сборы, приглашение сильных тренеров и гроссмейс­теров, поддержка талант­ливых шахматистов и теперь именная стипендия – все это для меня разные грани одной большой цели: развивать шахматы в Казахстане и помогать молодым талантам раскрыть свой потенциал, – приз­нается чемпионка.

Когда человек уже прошел свой путь, накопил опыт и знает, с какими трудностями сталкивается спортсмен, ему хочется не только двигаться дальше самому, но и помогать другим проходить этот путь быстрее, увереннее, с большими возможностями. Так роль постепенно меняется: наставник, мотиватор, меценат. И Динара считает это не менее важной частью своей работы, чем собственные результаты, – создавать среду, в которой новые поколения казахстанских шахматистов смогут расти, побеждать и представлять страну на самом высоком уровне.

Другой адреналин

Спрашиваю ее, скучает ли она по тому напряжению большой игры. Безусловно. Соревнования, признается Динара, невозможно полностью заменить чем-то другим.

– Когда сидишь за доской на высоком уровне, каждая партия – это отдельная жизнь: огромное напряжение, ответственность, эмоции. Понимаешь, что от одного решения может зависеть результат многих часов подготовки. Это особое ощущение и очень сильный адреналин, – говорит она.

Но сегодня она находит другой источник, и он не менее сильный. Это успехи ее учеников. Когда ребенок, которого она когда-то поддерживала и учила, выигрывает важную партию, выполняет норму, становится чемпионом или просто делает большой шаг вперед, она переживает это поч­ти так же остро, как собственную победу.

Наверное, в этом и заключается та самая трансформация: раньше она отвечала прежде всего за свой результат, а сегодня ей интересно помогать выигрывать другим. Особенно ценно видеть момент, когда ребенок начинает верить в себя и понимать, что способен на большее. Именно тогда осознаешь, что твой опыт действительно кому-то помог. Это другой вид ответственности и другой источник эмоций, но по силе ничуть не уступающий прежнему.

Взгляд вперед

О будущем казахстанских шахмат Динара говорит с той же теплотой и обстоятельностью. Преж­де всего, считает она, нужно научиться искать таланты не только в больших городах. В Казахстане огромное количество способных детей живет в регионах, небольших городах и селах, и иногда ребенку просто не хватает возможности заниматься с хорошим тренером или попасть на сильный турнир. Талант не должен оставаться незамеченным только из-за того, где родился человек.

Поэтому она особенно выделяет развитие шахмат в регионах: шахматные центры на местах, сильные тренеры, сборы и турниры, онлайн-обучение – сегодня технологии позволяют дать ребенку из небольшого села доступ к тем же знаниям, что и жителю крупного города.

Не менее важно, говорит она, чтобы шахматы были открыты для детей с особыми потребностями. Для нее это не просто социальное направление. Ведь шахматы дают таким детям возможность общаться, развиваться, чувствовать себя частью команды и показывать свои способности. Нужно больше специальных турниров и адаптированных программ, чтобы каждый ребенок мог почувствовать: у него есть место в этом мире и свои возможнос­ти для роста.

И конечно, нужны сильные детские турниры внутри страны и больше встреч с международными гроссмейстерами, ребенку важно видеть, к чему он может прийти, если будет работать и развиваться.

Динара уверена: настоящий уровень шахматной страны определяется­ не только количеством медалей, а тем, сколько детей удалось вовлечь в шахматы, сколько талантов найти и сколько возможностей дать тем, у кого их изначально было меньше. У Казахстана, по ее словам, огромная территория, множество талантливых детей и очень сильный потенциал. И если создать условия для ребенка из Астаны, ребенка из маленького села и ребенка с особыми потребностями одинаково, тогда через несколько лет страна увидит не просто отдельных чемпионов, а по-настоящему сильную шахматную школу Казахстана.

Беседуя с этой очень скромной и доб­рожелательной молодой женщиной, я поняла, почему она состоялась. Всем сердцем болеющая за отечественные шахматы, она прошла путь от чем­пионки, для которой шахматная дос­ка когда-то была целым миром, к человеку, который строит этот мир для других. Одни, добившись вершины, останавливаются на достигнутом и довольствуются титулом. Динара выб­рала другое: как только одна партия была сыграна и выиграна, она села за следующую – уже не за себя, а за будущее казахстанских шахмат…