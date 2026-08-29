Вместо живительной влаги щедро «льют» обещания…

Вся надежда

на родник

– У нас с ведрами и канистрами ходят на родник, и это в XXI веке. Стариков жалко, им особенно тяжело по жаре воду носить...

Мужчина по имени Асыл с восьмилитровыми канистрами в обеих руках замедляет шаг, когда узнает, что я – корреспондент «Казправды». Он не скрывает возмущения тем, в каком состоянии водоснабжение в селе Самарском.

По его словам, картина такая: старый водопровод – аварийный, есть новый, введенный в эксплуа­тацию в 2025 году, но он ни дня не работал, зато все уличные колонки демонтировали!

Наше общение привлекает внимание других прохожих. Люди, услышав разговор про воду, останавливаются, дополняют штрихи: «Днем по капле течет, ночью совсем исчезает», «На три-четыре часа в день дают, и то не везде», «В выходные отключают, ни убрать, ни постирать», «В верхней части села в кранах сухо»…

Этим летом, устав от коммунальной неустроенности, самарчане обратились к Главе государства. «Водопровод строили больше восьми лет и до сих пор не могут запустить, – говорится в жалобе. – На него выделили миллиарды тенге, но для многих единственным источником питьевой воды остается местный родник».

– В районном акимате нам заявили, что водопровод готов, но минувшей зимой его законсервировали на холодное время якобы для сохранности, – рассказала член районного Общественного совета Варвара Егорова. – Сейчас начали повторную пусконаладку, чтобы выявить скрытые дефекты и трещины после зимы. Как вообще такой объект приняли в эксплуатацию?!

Вопросов действительно много. «Казахстанская правда» решила получить разъяснения в областном управлении энергетики и ЖКХ. И столкнулась с тем, что редакционный запрос без каких-либо объяснений переадресовали в районный акимат. Факт сам по себе красноречивый: похоже, областное ведомство просто отгораживается от проблемного объекта, что, собственно, неудивительно: слишком серьезные бюджетные средства на него потрачены...

В свою очередь в районной исполнительной власти подчеркнули: в 2017-м, когда новый водопровод был задуман, их территория еще не имела статуса отдельной административной единицы и входила в состав Кокпектинского района. Именно Кокпектинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, автомобильных дорог и пассажирского транс­порта выступил заказчиком. По его техническому заданию была разработана проектно-сметная документация на строительство водозабора и сетей, и этим же отделом она была одобрена. А в эксплуатацию оба объекта были приняты уже после того, как Самар восстановили в статусе самостоятельного района. Сначала в 2024 году комиссия приняла реконструированный водозабор, затем в 2025-м – водопроводные сети.

– В этот момент выяснилось, что объекты – водозабор и резервуар для чистой воды – не связаны между собой магистральными сетями протяженностью в три километра, – дал комментарий заместитель акима района Самар Мурат Байжуменов. – В настоящее время на данный участок ведется разработка проектно-сметной документации.

Итак, 2025-й: есть поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаева обеспечить до конца года 100% населения чистой ­питьевой водой. В Самарском отчитываются об его выполнении и только после этого обнаруживают вдруг техническую «засаду» из неучтенной и непостроенной трехкилометровой магистрали. Но это не все. Документацию на реконструкцию водозабора, разработанную в 2017 году, уже в 2018-м спешно отправили на корректировку. К моменту согласования (в ­2019-м) стоимость работ выросла на 73% – с 430,6 млн до 747,8 млн тенге. Стоимость реконструкции сетей составила 2 млрд 488 млн тенге. При этом, несмотря на столь длительную «шлифовку» документации и череду новых согласований, и заказчики, и проектировщики, и технадзор почему-то проморгали вопиющий огрех в ПСД.

По словам руководителя, в нас­тоящее время водоснабжение села ведется с помощью старого водопровода, на котором в связи с высокой степенью изношеннос­ти периодически происходят аварийные порывы. По этой же причине в ночное время на сетях снижают давление. На новых водозаборных сооружениях и сетях подрядчик в рамках гарантийных обязательств сейчас занимается пусконаладочными работами.

– Осенью 2026 года объект будет введен в эксплуатацию, – пообещал заместитель акима. – После чего коммунальное предприятие «Самар» приступит к подключению абонентов к новым водопроводным сетям.

Что у ситуации в «сухом» остатке

Итак, за 10 лет проект, обошедшийся бюджету в общем и целом в 3,2 млрд тенге, пока так и не дал долгожданного качественного водоснабжения. Кроме того, по словам депутата районного маслихата Марата Кумарова, в селе остро стоит вопрос и с местными очистными сооружениями. Многие годы с системой водоотведения и очистки в Самарском не было проблем: действовал насос, который перекачивал стоки в автоматическом режиме. Они поступали по основной и резервной «ниткам» на бактерицидную станцию и дальше на поля фильтрации. Все работало в соответствии с технологией.

– В какой-то момент на насос­ной станции заварили дверь, документацию закинули в долгий ящик, за оборудованием перестали нормально следить, – рассказал самарчанин. – Сейчас насос требует ремонта. Возле полей хозяйства «Еңбек-Агро» стоит аварийная задвижка. Рядом вода, в двух километрах – сельский водозабор. Куда уходят канализационные стоки? В землю? Селяне переживают, что фекалии могут попадать в водопроводную систему...

В официальном ответе на редакционный запрос заместитель акима района Мурат Байжуменов заверил: очистные сооружения и сети водоотведения Самарского находятся в рабочем состоянии и функционируют в штатном режиме. Вместе с тем, как отметил руководитель, существующая инфраструктура имеет высокую степень изношенности и нуждается в реконструкции.

– Заключен меморандум на разработку проектно-сметной документации по строительству системы канализации, – пояснил замакима. – После разработки документации будут определены стоимость проекта и источники финансирования.

– Зачем тратить бюджетные средства на новую канализацию? – не стал скрывать недоумения депутат Марат Кумаров. – В селе уже для этого построены сети – трубы диаметром 160 сантиметров. Они рассчитаны на долгий срок службы. Все, что надо сделать, это просто привести в порядок насосную станцию, починить оборудование.

Остается надеяться, что санитарные и природоохранные службы обратят внимание на ситуацию и расставят точки над i. Кроме того, в областной департамент экономических расследований, а также депар­тамент внутреннего госаудита от общественников района Самар поступило обращение, где они просят проверить эффективность расходования бюджетных средств в рамках проекта нового водопровода. «Казахстанская правда» берет данную историю на контроль и обязательно расскажет о ее финале.