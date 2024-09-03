Награда нашла героя

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В Нацгвардии наградили героя-гвардейца из Степногорска, задержавшего преступника

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В Главном командовании Национальной гвардии МВД РК состоялось награждение сержанта Ислама Жапара медалью «Ұлттық ұлан үздігі». Награду за храбрость и мужество, проявленные в экстремальной ситуации вручал лично заместитель министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

Главнокомандующий также выразил Исламу отцовскую благодарность от себя лично и от командования войск поблагодарил его родителей за достойное воспитание такого сына.

– Полагаю, это не последняя награда для сержанта Жапара – командование войск будет ходатайствовать о награждении за достойный геройский поступок Ислама правами министра внутренних дел Республики Казахстан. В честь празднования Дня Республики, наши отличившиеся военнослужащие всегда поощряются за исполнение воинского долга, выполнение специальных задач, проявление смелости и решительности. Сержант Жапар также является ярким примером того, как военнослужащие Национальной гвардии МВД РК проявляют бдительность, мужество и отвагу в повседневной жизни, – отметил заместитель министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

Напомним, что случай произошел в праздничный день – 30 августа, когда 21-летний Ислам оказался свидетелем конфликта двух взрослых мужчин у торгового центра «Казахстан». Во время дальнейшей потасовки между собой, один из них ножом нанес ранение в бедро своему визави.

Проходивший в это время гвардеец без промедления позвонил в службы 103 и 102, а затем самостоятельно задержал нападавшего до прибытия полиции. Сержант также оказал первую медицинскую помощь пострадавшему – наложил жгут из своего брючного ремня и выполнил сердечно-лёгочную реанимацию, когда у потерпевшего остановилось сердце. Несмотря на усилия сержанта и скорой помощи, пострадавший позже скончался на месте.

К слову, сержант Ислам-Али Жапар является сержантом взвода воинской части 3517 Регионального командования «Орталық». Работает непосредственно с личным составом. Сам отслужил срочную службу в воинской части 5571 города Алматы. Родился Ислам 25 сентября 2002 года в поселке Бестобе, что близ города Степногорска. Школу и колледж закончил в этом же небольшом городке Акмолинской области. Отец Елеусіз Жапарұлы был шахтером, но рано ушел из жизни – Исламу было всего три годика. Воспитанием полностью занималась мама Кульбарам Амановна.

Стоит отметить, что сержант Ислам-Али Жапар продемонстрировал высочайшие качества, присущие военнослужащим войск правопорядка – мужество, самоотверженность, отвагу и решительность, а также готовность прийти на помощь в трудную минуту.

#казахстан #Нацгвардия #герой

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