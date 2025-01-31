Нацгвардия включила национальные блюда в рацион военнослужащих

Об этом стало известно во время проведения круглого стола в Главном командовании Национальной гвардии с участием представителей служб тыла Министерства обороны, КНБ, Пограничной службы КНБ и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Отметим, что в рамках исполнения поручений главы государства по дальнейшей цифровизации процессов управления в Национальной гвардии уже внедрен цифровой контроль за сроками годности запасов продовольствия на складах.

В этой связи, в рамках популяризации национальной кухни и сохранении культурных ценностей казахского народа, Национальная гвардия инициировала введение традиционных национальных блюд в рацион военнослужащих.

В обновленный армейский рацион будут включены блюда казахской национальных кухни, такие как бешбармак, сырне, наурыз-көже, нарын, кеспе, баурсаки и другие традиционные блюда.

— Внедрение национальных блюд в войсковое питание – это не просто кулинарное новшество, а важный шаг в укреплении боевого духа и сохранении культурной идентичности наших военнослужащих, — подчеркнул Заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии по тылу Еркебулан Хамидуллин.

Предлагаемые изменения предварительно согласованы с Казахской академией питания, ведь рацион, обогащенный национальными блюдами с повышенной калорийностью и энергетической ценностью, способствует улучшению обмена веществ, поддержанию иммунитета и восстановлению сил после интенсивных нагрузок.

По итогам круглого стола инициатива Национальной гвардии была поддержана. В дальнейшем аналогичная работа будет продолжена.

Помимо пользы для здоровья, нововведение играет важную роль в патриотическом воспитании военнослужащих. Традиционные блюда напоминают о родных корнях, укрепляют связь с культурным наследием, считают эксперты в сфере военной медицины и психологии.

К слову, на протяжении всего прошлого года в войсках правопорядка уже была проведена апробация обновленного рациона. Гвардейцы с энтузиазмом встретили инициативу, отмечая, что знакомые вкусы способствуют созданию комфортной атмосферы, повышению мотивации и лучшему психологическому настрою во время службы.