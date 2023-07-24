Нефтепродукты почти на 12 млн тенге украли у компании в Карагандинской области

Подозреваемыми оказались двое мужчин 23 и 40 лет.

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Нефтепродукты почти на 12 млн тенге прибрали к рукам двое сельчан из Карагандинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

В Восточный отдел полиции УП города Темиртау обратилось руководство ТОО – оптового поставщика нефтепродуктов. Товарищество заключило договор купли-продажи с предприятием, реализующим продукцию через сеть автозаправочных станций. Однако при проверке бухгалтерских отчетов выявилась недостача на 11 млн 893 тысячи тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемых – двух жителей района 23 и 40 лет. Мужчины дали признательные показания.

Ведется досудебное расследование по уголовной статье «Кража».