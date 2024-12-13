Нерушимость дружбы

Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, прибывшей в Казахстан с официальным визитом. Стороны обсудили широкий круг вопросов и подписали План практических мероприятий по развитию межпарламентского сотрудничества на 2025–2027 годы.

В приветственном слове Маулен­ Ашимбаев поздравил Валентину Матвиенко с отмечаемым в этот день в России Днем Конституции и отметил символичность того, что современная история российского парламентаризма также берет свое начало именно c 12 декабря 1993 года. Председатель Сената подчеркнул, что многогранные казахстанско-российские отношения эффективно развиваются по всем ключевым направлениям. Этому прежде всего способствуют взаимоотношения глав двух государств.

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Касым-Жомарт Токаев, отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Свидетельством таких отношений является поступательное и эффективное развитие взаимодействия во всех сферах сотрудничества. Считаем, что Ваш приезд в Казахстан позволит сохранить высокую динамику межпарламентского сотрудничества. Наши ключевые задачи – способствовать эффективной реализации всех договоренностей, достигнутых на уровне глав государств, – сказал спикер Сената.

В ходе встречи Маулен Ашимбаев и Валентина Матвиенко обменялись своим видением перспектив укрепления межпарламентских связей, включая взаимодействие профильных комитетов палат парламентов, и сотрудничество в рамках международных организаций. В частности, была отмечена высокая эффективность деятельности Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента и Советом Федерации Федерального Собрания.

– Сложившиеся доверительный диалог и дружба между депутатами полностью отвечают духу союзнических отношений между нашими странами. Считаю, что наши регулярные встречи способствуют системному развитию межпарламентского сотрудничества двух стран и оперативному решению общих задач. Работа Комиссии по сотрудничеству между Сенатом и Советом Федерации также придает системный характер нашему взаимодействию. Подписание Плана практических мероприя­тий по развитию межпарламентского сотрудничества на 2025–2027 годы позволит определить приоритетные сферы взаимодействия на предстоящий период, четко структурировать работу депутатов и аппаратов, а также активизировать в целом межпарламентское сотрудничество между нашими странами, – отметил председатель Сената в своем выступлении и подчеркнул важность дальнейшего укрепления потенциала работы Межпарламентской ассамблеи СНГ.

В ходе встречи были обозначены задачи для дальнейшего взаимодействия парламентариев Казахстана и России в торгово-экономической и инвестиционной сферах, промышленной кооперации, туризме, цифровизации и других приоритетных направлениях.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила проводимые в Казахстане социально-экономические и политические преобразования, акцентировав свое внимание на перспективных направлениях, в которых депутаты могли бы активизировать межпарламентское взаимодействие.

– Благодаря усилиям наших лидеров отношения между нашими странами вышли на беспрецедентно высокий уровень, несмотря на все новые вызовы. Важные решения, принятые главами государств, нуждаются в законодательной поддержке. План взаимодействия наших палат парламентов будет являться конкретным инструментом, благодаря которому мы будем реализовывать по парламентской линии меры, способствую­щие развитию и укреплению отношений. Хочу отметить, что отношения между нашими верх­ними палатами носят системный характер. Они развиваются на двусторонней основе, а также на многосторонних площадках, – отметила Валентина Матвиенко.

Расширение межрегиональных связей также было обозначено одним из приоритетных направлений совместной работы.

– Сенат, как и Совет Федерации, является палатой, представляющей интересы регионов страны. Поэтому для нас особенно важно обеспечивать условия для поступательного социально-экономического развития регионов. 27 ноября в Уфе состоялся ХХ-й Форум межрегионального сотрудничества, в котором в режиме видеосвязи приняли участие главы наших государств. Принята масштабная Программа межрегионального и приграничного взаимодействия на 2024–2028 годы, которая включает порядка 150 совместных мероприятий и проектов. Парламентариям важно подключаться к реализации этой важной программы. Конкретные вопросы можно было бы обсудить в рамках нашей совместной комиссии, – сказал Маулен Ашимбаев.

Особое внимание в ходе встречи было уделено важности укреп­ления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. В частности, речь шла о необходимости развития образовательных и научных контактов, играющих фундаментальную роль в системе международных отношений.

– В преддверии 180-летнего юбилея Абая в Казани был установлен бюст выдающемуся казахскому поэту и просветителю, а в Большом театре в Москве состоялся показ оперы «Абай» на казахском языке. Активно развивается сотрудничество в области образования. По решению президентов наших стран будет открыт филиал КазНУ имени аль-Фараби в Омске, который станет первым представительством казахстанского вуза в России. В ближайших планах – открытие филиала МГИМО на базе Евразийского национального университета имени Льва Гумилева в Астане, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

По итогам переговоров в Сенате были подписаны План практических мероприятий по развитию межпарламентского сотрудничества на 2025–2027 годы, а также Соглашение о сотрудничестве между Аппаратом Сената Парламента Республики Казахстан и Аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.