Незадавшийся четверг

Колонка обозревателей
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Аскар Бейсенбаев

Ох, как не задался четвертый день (вернее, вечер) текущей недели для казахстанских спортсменов...

Так, уверенно шедшая к финалу Уимблдона-2024 первая ракетка нашей страны и четвертая в мире Елена Рыбакина неожиданно проиграла 32-му номеру планеты чешке Барборе Крейчиковой. Но еще больше разочаровали казахстанские футбольные клубы, потерпевшие поражение в стартовых матчах Лиги конференций и Лиге Европы УЕФА.

Елена Рыбакина, бодро взяв первый сет, неожиданно уступила в двух следующих, и этот результат можно назвать довольно сенсационным. Тем не менее к Елене меньше всего можно предъявлять претензий – до нее турнир покинули еще несколько сильных теннисисток, и среди них первая ракетка мира – полька Ига Швентек, которую, напомним, выбила из сетки другая казахстанка, Юлия Путинцева.

Теперь нашим теннисисткам и теннисистам остается лишь пожелать как можно лучше подготовиться к уже совсем скоро стартующей летней Олимпиаде в Париже.

А вот другого отношения, пожалуй, заслуживают наши футбольные дружины. Не успели мы удивиться неожиданной ничьей в Лиге чемпио­нов УЕФА шымкентского «Ордабасы» в матче с молдавским «Петрокубом», как уже на следующий день нас «порадовали» и отечественные команды, стартовавшие во втором и третьем по значимости европейских клубных турнирах.

Вначале дома «Актобе» в рамках Лиги конференций проиграл «Сараево» из Боснии и Герцеговины. Причем единственный гол был пропущен на 90-й минуте матча, то есть под самый занавес поединка. А потом в Словакии, но уже в рамках Лиги Европы, костанайский «Тобол» был разгромлен местным клубом «Ружомберок» со счетом 2:5. Очень обидно, что четыре из пяти мячей наши пропустили при исполнении стандартных угловых.

Печальным является тот факт, что все три казахстанские команды должны были вроде бы находиться в хорошей форме, так как у нас футбольный сезон в самом разгаре. Да и легионеры должны были помочь: Федерация футбола страны и руководство Профессиональной лиги пошли на эксперимент, отменив лимит для зарубежных игроков на поле. Но и это не помогло. Между тем наши соперники добились успеха в своих первых же играх в сезоне после возвращения с каникул.

Говорит ли это о падении уровня нашего национального первенства? Ведь даже прошлогодние не самые яркие выступления в еврокубках можно вспоминать теперь с определенной долей ностальгии. Или наши команды решили совершить подвиги в повторных поединках и героически пройти дальше? У «Ордабасы» и «Актобе» все еще остаются шансы, а вот «Тобол» фактически обречен на завершение евросезона. С тревогой теперь ждем старта в евротурнирах и «Астаны» – может, хоть она утешит победой.

Мне, кстати, даже пришла шальная мысль: не перевести ли наш чемпионат ради разнообразия на систему игр «осень – весна», как это принято в большинстве стран Европы? Сейчас, напомню, казахстанское первенство начинается весной и завершается осенью. Однако тут же себя и «успокоил». Во-первых, это вряд ли поможет, а во-вторых, у нас и условий таких нет. Для этого все стадионы на севере страны должны иметь либо крыши, либо просторные манежи, как в Костанае. А пока даже единственная крытая арена в Астане на ремонте...

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#Спорт #Олимпийские игры #спортсмены #Уимблдон

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