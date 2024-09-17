Новый капитан назначен в команде Казахстана по боксу

Фото: пресс-служба НОК РК

В мужской команде Казахстана по боксу сменился капитан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Ранее эту позицию занимал чемпион мира Асланбек Шымбергенов. Теперь же капитаном будет победитель чемпионата Азии Айбек Оралбай.

Боксер принимал участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Казахстанец дошел до 1/4 финала, уступив Лоренцо Альфонсо Домингесу из Азербайджана.

Также стало известно, что Махмуд Сабырхан и Айбек Оралбай выступят на чемпионате Азии по боксу в новых весовых категориях.