Новый капитан назначен в команде Казахстана по боксу

Бокс
76

Команду возглавид победитель чемпионата Азии Айбек Оралбай

Фото: пресс-служба НОК РК

В мужской команде Казахстана по боксу сменился капитан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Ранее эту позицию занимал чемпион мира Асланбек Шымбергенов. Теперь же капитаном будет победитель чемпионата Азии Айбек Оралбай.

Боксер принимал участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Казахстанец дошел до 1/4 финала, уступив Лоренцо Альфонсо Домингесу из Азербайджана.

Также стало известно, что Махмуд Сабырхан и Айбек Оралбай выступят на чемпионате Азии по боксу в новых весовых категориях.

 

#бокс #команда #капитан #Айбек Оралбай

Популярное

Все
Либо атом, либо веерные отключения
Обеспечение атомной энергетики необходимыми кадрами – очень важный процесс - Национальный ядерный центр РК
В чемпионате страны установилось двоевластие
Важнее воспитать не чемпиона, а личность
Фильм «Бауырына салу» отмечен новой наградой
Активное взаимодействие с обществом – залог доверия граждан
Переселенцы покушались на подъемные
Покупал доверие за две тысячи тенге
Современные технологии помогут увеличить эффективность восстановления лесных массивов
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Немеркнущий свет классики
В сиянии звезды
Возобновлено расследование по делу о краже ЭЦП
Международный лагерь Jаstar Generation 2024 завершил работу в Алматы
Климатические вызовы побуждают к модернизации управления гидроресурсами
Хорошая дорога ведет на Алаколь
Два «золота» и одно «серебро» завоевали казахстанцы на Гран-при в Хорватии
Этот мост ждали поколения
В честь открытия кроссфит-арены в Конаеве состоялись спортивные состязания
Наши теннисисты дома не справились со сборной Дании
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
К новым достижениям через реформы в образовании
Справедливость и юстиция имеют общий смысл
Без социальной активности невозможен социальный оптимизм
Президенту показали производство сельхозтехники в Костанайской области
Не страшна АЭС средь полей зеленых
За казахским языком – будущее
«Рахмановские ключи» вернули государству
Токаев дал карт-бланш акиму Костанайской области
За два года государству возвратили активы на 1,5 млрд тенге - Суиндиков
В Шымкенте отказывали в бесплатных лекарствах
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Сабырхан и Оралбай выступят на ЧА по боксу в новых весовых …
Сауль Альварес защитил чемпионские пояса WBC, WBA и WBO
Казахстанский боксер вернулся с победой после двухлетнего п…
Казахстанские боксеры выиграли общий зачет юниорского чемпи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]