Сабырхан и Оралбай выступят на ЧА по боксу в новых весовых категориях

В конце текущего года в Аммане (Иордания) пройдет чемпионат Азии по боксу. В преддверии турнира некоторые представители команды сменят вес. Об этом сообщил главный тренер Кайрат Сатжанов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

«На чемпионат Азии мы отправим сильнейших боксеров. Некоторые из них поменяют весовую категорию накануне континентальных соревнований. Приоритет же мы отдадим боксерам, которые считаются сильными: Санжар Ташкенбай и Темиртас Жусупов в весе до 48 кг, а также Сакену Бибосынову и Дамиру Абдыхалыкову в категории до 51 кг.

Махмуд Сабырхан дал знать, что попробует свои силы в дивизионе до 54 кг. Серик Темиржанов переходит в вес до 60 кг, Айбек Оралбай выступит в категории свыше 92 кг. Также мы будем следить за весом Камшыбека Кункабаева. Будем заявлять его в тот дивизион, где он будет подходить, будь то до 92 кг, либо выше. Все это станет известно в ближайшем будущем»,- сказал тренер.