О проекте закона «О частной детективной деятельности»

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В настоящее время в Казахстане идет работа по созданию правовых основ частной детективной деятельности. Указанная деятельность реализуется в рамках исполнения п.15 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана»

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В соответствии со ст.13 Конституции Республики Казахстан каждый вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами. В этой связи введение института частной детективной деятельности в Республике Казахстан имеет под собой конституционную основу. При этом целью принятия законопроекта является обеспечение правового регулирования детективной деятельности в Республике Казахстан.

Актуальность введения института частной детективной деятельности прежде всего связана с тем, что в Республике Казахстан назрела необходимость правового регулирования этой сферы.

Вместе с тем решающая роль в обеспечении прав граждан и организации, безусловно, принадлежит государственным правоохранительным органам и структурам исполнительной власти.

На сегодня в Казахстане, по различным сведениям, оказывают детективные услуги более 20 детективных агентств. Сколько всего человек занимаются оказанием частного сыска, к сожалению, не известно. Это связано с тем, что до настоящего времени правовое регулирование детективной деятельности на уровне законодательного акта в Казахстане отсутствует.

Законопроект предполагает регулирование общественных отношений, возникающих в связи с осуществлением частной детективной деятельности в Республике Казахстан, определение правовых основ и порядка оказания детективных услуг.

Частная детективная деятельность представляет собой лицензируемый вид деятельности по оказанию на возмездной договорной основе детективных услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов. По существу, детективная деятельность предоставляет возможность выбора гражданином способа защиты его законных интересов, поэтому является необходимым элементом демократического общества и эффективного рыночного хозяйства.

Законопроектом предполагается установить к частным детективам строгиеквалификационные требования: возрастной ценз; наличие высшего юридического образования; определенный стаж работы в схожих областях деятельности на территории Республики Казахстан; отсутствие судимости и уголовного преследования. Кроме того, претендент на получение лицензии не должен работать на государственной службе и состоять на психоневрологическом и наркологическом учетах.

Согласно законопроекту, предполагается, что детективные агентства или детективы могут осуществлять такие виды детективной деятельности:

- как опрос граждан с их согласия;

- получение информации от физических и юридических лиц с их согласия; 

- поиск без вести пропавших и объявленных в розыск лиц;

- поиск утраченного имущества;

- сбор информации для деловых переговоров;

- выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнерови др.

Детективам запрещается: представляться сотрудником правоохранительных органов, скрывать от правоохранительных органов известные ему факты готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений, фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение заказчика и третьих лиц, собирать сведения, связанные с политическими и религиозными убеждениями граждан, сведения об иностранных гражданах, а также сведения, касающиеся служебной деятельности сотрудников государственных органов;

Принятие законопроекта повлечет следующие правовые, социально-экономические последствия и будет иметь мультипликативный эффект:

- создание правовой основы института частной детективной деятельности в Республике Казахстан;

- оказание содействия в реализации прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;

- легализация деятельности ныне существующих детективных агентств.

Принятие законопроекта не потребует каких-либо финансовых и материальных затрат со стороны государства.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Правительства.

#Казахстан #закон #детектив #ЧДД

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