Обзор инвестиционных проектов Казахстана с Россией

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Кайрат Нуртазин

Кайрат Нуртазин

старший эксперт АО «Институт внешнеполитических исследований» при МИД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В нынешних геополитических условиях Казахстан и Россия демонстрируют стабильный рост и укрепление многопланового экономического сотрудничества. Тесные исторические связи, географическое соседство и отсутствие естественных преград благоприятствуют поступательному развитию делового партнерства Астаны и Москвы по всем направлениям взаимодействия.

Прочной основой для углубления взаимовыгодных и доверительных отношений служат подписанный в 2013 году «Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке», а также сложившийся между сторонами устойчивый политический диалог на высшем и высоком уровнях.

Показательно, что 3 января 2024 года в интервью газете «Egemen Qazaqstan» Президент РК К.К.Токаев еще раз подтвердил: «Россия является основным стратегическим партнером и союзником Казахстана. За прошедшие 30 лет мы выстроили внушительную архитектуру межгосударственных отношений, включающую в себя свыше 300 договоров и соглашений. Механизмы двустороннего сотрудничества действуют практически во всех сферах. Это все позволяет запускать новые и интенсифицировать старые проекты между государствами, которые имеют огромный потенциал развития».

По его словам, для Казахстана важно развивать взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество со всеми зарубежными партнерами и, прежде всего, соседями. Здесь, безусловно, в первую очередь имеется ввиду близкое соседство с Россией, с которой нас соединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница длиной более 7,5 тыс. километров.

При этом глава казахстанского государства четко обозначил необходимость решения такой важной задачи, как привлечение в страну масштабных зарубежных инвестиций, которые способны «разогнать» экономику и сформировать новые точки роста. Целевым индикатором будет являться поставленная перед Правительством РК задача довести общий объем инвестиций в Казахстан до 150 млрд долларов к 2029 году.

К слову, в этих целях 5 декабря 2023 года Президент Казахстана подписал указ «О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны», в котором определены более широкие полномочия Совета по привлечению инвестиций (т.н. Инвестиционный штаб) для улучшения инвестиционного климата и качественной реализации инвестиционных проектов. Теперь Инвестиционный штаб может разрабатывать временные нормативно-правовые акты, которые будут иметь силу закона и приниматься Правительством в соответствии со статьей 61 Конституции РК. То есть соответствующие решения данного Совета становятся обязательными для исполнения центральными и местными государственными органами, а также субъектами квазигоссектора, что должно ускорить процесс реализации проектов и сократить количество необходимых шагов для инвесторов.

Общий приток прямых инвестиций из соседней страны за последние 18 лет превысил 20 млрд долларов. В свою очередь, казахстанские инвестиции в Россию составили порядка 6 млрд долларов. При этом российская сторона занимает третье место по объему прямых казахстанских инвестиций и входит в пятерку ведущих инвесторов в экономику РК. Крупными российскими инвесторами остаются такие известные компании, как ПАО «Сбербанк России», «Роснефть», ОАО НК «Лукойл», ВЭБ, «Газпром» и др.

Рост показателей взаимной торговли и инвестиций между Казахстаном и Россией происходит благодаря в том числе реализации совместной программы производственной и научно-технической кооперации. На сегодняшний день в общей сложности деловыми кругами РК и РФ реализуются 135 проектов на сумму 26,5 млрд долларов, а также дополнительно прорабатываются еще 67 совместных проектов на сумму 14 млрд долларов в ключевых отраслях казахстанской экономики, включая топливно-энергетический сектор, машиностроение, металлургию и химическую промышленность. А до конца текущего года стороны намерены увеличить число совместных инвестиционных проектов до 250.

Российские предприниматели присутствуют практически во всех секторах экономики РК. В стране зарегистрировано более 18 тыс. компаний РФ и еще около 4 тыс. совместных предприятий с казахстанскими партнерами. В том числе в промышленной отрасли насчитывается более 820 действующих производств с привлечением российского капитала, что соответствует 34% от общей численности промышленных предприятий с иностранным участием (на начало 2020 г. их число составляло 589, а удельный вес – 26,7%). Такая динамика является свидетельством интенсивного наращивания казахстанско-российского сотрудничества в сфере промышленной кооперации и наглядно демонстрирует огромный потенциал для дальнейшего развития и расширения двустороннего взаимодействия.

Обе стороны отмечают, что в настоящее время процесс производственной кооперации вышел на новый уровень, который характеризуется включением казахстанских предприятий в российские производственные цепочки. В качестве примера можно привести уже запущенные совместные проекты по сборке и обслуживанию легковых автомобилей, грузового транспорта и сельскохозяйственной техники («АвтоВАЗ», «ГАЗ», «КАМАЗ», «Ростсельмаш», «Петербургский тракторный завод»), производству смазочных материалов («Лукойл»), выпуску железнодорожных комплектующих («Трансмашхолдинг»), сборке и обслуживанию вертолетов («Вертолеты России») и пр.

Кроме того, в 2022 году российской ПАО «Сибур» завершено строительство нефтехимического комплекса «Kazakhstan Petrochemical Industries», который войдет в десятку крупнейших производителей полипропилена в мире, а при участии «Татнефти» построен завод по производству автомобильных шин «KamaTyresKZ».

В ближайшей перспективе ожидается поставка Тверским вагоностроительным заводом 100 пассажирских вагонов для нужд «Казахстан Темир Жолы», а также открытие российской компанией «Герофарм» производства аналогового инсулина на мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса.

Одним из значимых инвестиционных проектов стала инициатива российской компании «Еврохим» построить химический комплекс по производству минеральных удобрений в Жамбылской области. Речь идет об инвестициях свыше 1 млрд долларов, что может создать более 1,2 тыс. новых рабочих мест и повысить урожайность сельхозпродукции. Компанией «Технониколь» успешно реализуется проект строительства завода по изготовлению теплоизоляционных материалов (каменной ваты) в Алматинской области с объемом инвестиций в размере 80 млн евро.

Наиболее крупными традиционно являются совместные проекты в энергетической сфере, в том числе связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых. В августе 2023 года в рамках достигнутых договоренностей между «КазМунайГазом» и «Лукойлом» подписаны контракты на сумму 8 млрд долларов для разработки углеводородных месторождений на шельфе казахстанской части Каспийского моря «Каламкас-море», «Ауэзов-КМГ» и «Хазар». С российской компанией «Татнефть» планируется создание совместного предприятия для проведения геологоразведочных работ на участке недр «Каратон Подсолевой» в Атырауской области, а также строительство завода по производству бутадиена мощностью до 340 тыс. тонн в год.

1 ноября 2023 года на Международном газовом форуме было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Правительством РК и «Газпромом», направленное на выработку и реализацию долгосрочных планов взаимовыгодного партнерства с горизонтом до 15 лет. Российская сторона заинтересована в расширении газификации Казахстана, с учетом того, что в последние годы добыча газа в республике снижается, а потребление неуклонно растет. При сохранении данной тенденции, чем больше наша страна будет покупать российский газ, тем быстрее «Газпром» сможет восстановить добычу, упавшую после сокращения экспорта в Европу.

В ближайшие годы Москва профинансирует строительство трех угольных электростанций в казахстанских регионах на общую сумму 2,7 млрд долларов. В частности, в конце прошлого года министерства энергетики двух стран подписали меморандум о сотрудничестве по реализации проектов сооружения современных теплоэлектростанций (ТЭЦ) «Кокшетау» (240 МВт), «Семей» (360 МВт) и «Усть-Каменогорск» (560 МВт) с суммарной мощностью свыше 1 ГВт. В условиях дефицита электро- и теплоэнергии из-за общего износа действующих объектов ТЭЦ, а также принимая во внимание то, что на угольную генерацию в Казахстане приходится около 67% выработки электроэнергии, достигнутые договоренности становятся краеугольным элементом энергетической стратегии страны на среднесрочную перспективу.

В целом, Россия всегда была в числе основных иностранных инвесторов Казахстана, а за последние годы она еще более укрепила свои позиции в данном качестве. Важными особенностями казахстанско-российского инвестиционного сотрудничества являются конструктивность, динамичность и нацеленность на взаимоприемлемый результат. Масштабные объемы привлекаемых инвестиций РФ в реализацию совместных проектов на территории РК положительно сказываются на экономической ситуации страны, при этом происходит обмен новыми технологиями в различных производствах и выстраивание взаимосвязанных кооперационных цепочек, а также создаются новые рабочие места.

Наблюдаемое устойчивое взаимодействие Астаны и Москвы в инвестиционной сфере дает основание прогнозировать сохранение данной тенденции в обозримой перспективе, в том числе исходя из объективной значимости для обеих стран развития политико-экономических связей.

 

 

#казахстан #сотрудничество #экономика #Россия #обзор #инвестпроекты

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