Очередную финансовую пирамиду выявили в Алматы

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Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы начал досудебное расследование в отношении представителей компании "Sincere System Group" (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Представители компании "S-Group" обещали вкладчикам высокую доходность от 6 % до 8% в месяц или более 70% в год. Минимальная сумма вклада – 100 долларов США. Также предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 5% от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков. При этом, клиентам не предоставлялись какие-либо документы и договоры, подтверждающие факт принятия денег, сумма вклада отображалась в личном кабинете в цифровом виде, отсутствовала возможность снять вложенные деньги", – говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемая в организации пирамиды арестована.

Столкнувшихся с деятельностью компании "S-Group" просят обратиться в Департамент экономических расследований по городу Алматы или в call-центр АФМ.