«Охота» на серке

– Ойбаааай! – донесся женский визг из толпы зрителей-журналистов, следившими за тем, как сборная по кокпару проводит очередную тренировку перед главным событием сентября – 5-ми Всемирными играми кочевников.

Резко обернувшись к полю, вижу, как в энергичной схватке за серке (муляж козла) одна группа всадников буквально врезалась в другую. Один из спорт­сменов, не удержавшись на лошади, свалился через голову животного на землю. Не успел он оправиться пос­ле падения и встать на ноги, как услышал со всех сторон: «Держи лошадь!» Если бы не другой спортсмен, сумевший поймать скакуна на уздечку, неизвестно, как долго пришлось бы ловить потерявшего всадника тулпара. Такие случаи в состязании, как говорят постоянные зрители, случаются нередко. Отсюда и зрелищность конно-спортивной игры.

– Подготовка у наших ребят, думаю, неплохая, – говорит главный тренер нацио­нальной сборной Казахстана по кокпару Акылбай Манкеев. – Тренировочный процесс начали еще в феврале, сначала в Алматинской области. Теперь здесь, в Астане. Отмечу, что в кокпаре мы сможем показать неплохие результаты, а вот в көк бөрү шансы наполовину, поскольку у нас этот вид спорта развит не так сильно, как, к примеру, в Кыргызстане. Кстати, соперники именно из этой страны и Узбекистана представляют высокую конкуренцию. Тем не менее мы настроены только на победу.

На момент тренировочного этапа поле было практически готовым, оставались лишь некоторые завершающие штрихи. Однако это не помешало командам показать захватывающую игру. Если вы думаете, что управлять лошадью и атаковать соперника не так уж и сложно, то глубоко ошибаетесь. Попробуйте-ка сначала отобрать у соперника тушу серке, вес которой колеблется в пределах 25–35 килограммов, да еще, согласно правилам, удержать одной рукой. Опытные наездники уже давно приноровились: они, скажем так, прячут «добро» под ногу и таким образом на всех парах скачут на территорию противников. Там их задача – забросить «мяч» в очерченный круг, олицетворяющий собой ворота. Понятно, что на этом пути не дремлют защитники. Здесь, как правило, и возникает большое количест­во массовых стычек, поэтому, прежде чем стремглав нестись к заветным «воротам», спортсмену важно на ходу проложить себе наиболее выгодную траекторию движения. Немаловажную роль играет сила спины, ног и рук. Со слабыми мышцами в состязании придется нелегко. Как признается мастер спорта Казахстана, двукратный чемпион по кокпару Елдар Жарылкап из Туркестанской области, самое главное в конных состязаниях – это выносливость как самого спортсмена, так и его коня.

– Раньше занимался аударыс­паком, но в 2016 году пришел в кокпар, о чем ни капли не жалею. Есть в этой игре своя изюминка. Нападающие, защитники, бомбардиры – у каждого своя роль. Я не играл лишь на позиции защитника, но и без этого могу сказать с уверенностью, что все участники – единое звено. Нельзя одержать победу при слабой обороне и сильном наступ­лении и наоборот, – говорит Елдар Жарылкап, которому лично по душе позиция борца за тушу.

Начинающему зрителю этого вида игры со стороны может показаться, что именно этап «забивания гола» является определяющим, однако представители команд отмечают еще и процесс розыгрыша снаряда (серке): зачастую удачный захват «мяча» может определить исход раунда, если, конечно, команда слаженная и работает в едином порыве. Хочется верить, что во время проведения 5-х Всемирных игр наша сборная продемонстрирует наивысшее мастерство, наглядно доказав, что к кокпару у казахов генетическая предрасположенность.