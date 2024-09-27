Онкобольным не доплачивали соцпомощь в Кокшетау

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Прокуратура Кокшетау выявила нарушения местным исполнительным органом конституционных прав граждан, которым оказывалась социальная помощь, передает Kazpravda.kz

Так, с 2020 по 2023 год осуществлены выплаты без учета изменений МРП лицам, имеющим злокачественные заболевания, освободившимся из мест лишения свободы и другим гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, что привело к недополучению горожанами положенной им социальной помощи в установленном законом размере.

Мерами прокурорского надзора защищены конституционные права более 400 социально-уязвимых граждан, путем доплаты им порядка 890 тыс тенге.

Виновные привлечены к установленной законом ответственности, добавили в прокуратуре.

Также ранее сообщалось, что около 4 тыс. шымкентцев не получали полагающиеся им бесплатные лекарства.