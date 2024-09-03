Около 4 тыс. шымкентцев не получали полагающиеся им бесплатные лекарства

12 главврачей привлечены к административной ответственности, 108 медработников - к дисциплинарной ответственности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Шымкента проверила законность обеспечения бесплатными лекарственными средствами в медицинских организациях, сообщает Kazpravda.kz

Проверка установила, что около 4 тысяч пациентов, состоящих на диспансерном учете в 12 городских поликлиниках, не обеспечивались гарантированными государством бесплатными лекарствами.

По акту надзора 3 915 пациентов получили медикаменты, 12 главных врачей привлечены к административной ответственности по статье 426 КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий), взысканы штрафы на сумму свыше 2 млн тенге, 108 медицинских работников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Работа в этом направлении продолжается, добавили в городской прокуратуре.