Около 4 тыс. шымкентцев не получали полагающиеся им бесплатные лекарства

Здравоохранение , Коррупция
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

12 главврачей привлечены к административной ответственности, 108 медработников - к дисциплинарной ответственности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Шымкента проверила законность обеспечения бесплатными лекарственными средствами в медицинских организациях, сообщает Kazpravda.kz

Проверка установила, что около 4 тысяч пациентов, состоящих на диспансерном учете в 12 городских поликлиниках, не обеспечивались гарантированными государством бесплатными лекарствами.

По акту надзора 3 915 пациентов получили медикаменты, 12 главных врачей привлечены к административной ответственности по статье 426 КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий), взысканы штрафы на сумму свыше 2 млн тенге, 108 медицинских работников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Работа в этом направлении продолжается, добавили в городской прокуратуре.

#бесплатно #прокуратура #нарушение #лекарства #обеспечение

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