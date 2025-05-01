Величие и вечность этих идей – в их универсальности. Волею судьбы, ходом исторических событий в Казах­стане­ проживают представители многих национальностей, и мы гордимся тем, что живем дружно. Наши народы прошли через множество испытаний. История Казахстана знает много трагических, кровавых страниц, но ведь куда больше было событий светлых и радостных. Из всех испытаний мы выходили закаленными, и слово «дружба» для нас – это не плакатный лозунг, а голос сердца и зов души.

Все люди Земли должны жить в мире и согласии, должны беречь наш единственный дом, наш ковчег в бескрайнем море космоса. Поэтому столь важна сегодня высокая идея дружбы и единства народов. Ни в коем случае нельзя допускать межнациональных разногласий!

Ярким примером сплоченности, братства и крепкой дружбы для всех нас остается поколение фронтовиков. Мой отец Токан Алимжанов прошел всю войну, получил три ранения. Я прекрас­но помню, что в его фронтовых тетрадях записаны имена многих однополчан – сыновей казахского, русского, украинского и многих других народов. Свою дружбу с ними он сохранял до конца своих дней.

Я рос в особой атмосфере взаи­моуважения, товарищеской ответственности людей друг за друга. Наша национальная гордость была самой прочной осно­вой народного единства, ведь тот, кто гордится своей нацией, просто не может не уважать другие. В своих произведениях я всячески подчеркиваю эту мысль, стараюсь донести ее до молодого поколения. Ведь литература во все времена отстаивала идеи свободы и равенства, уважительного отношения людей друг к другу. И как гласит эпиграф к моему роману «Сказ столетнего степняка», история войны должна учить нас миру, история вражды – дружбе.

В этот великий праздник я хочу пожелать, чтобы в Казахстане всегда царили мир, согласие, взаимопонимание и братство народов!