Остановить беду любой ценой Статьи 10 апреля 2024 г. 2:44 97 Михаил Тё, Жамбылская область В стране намерены максимально усилить борьбу с наркоманией коллаж из архива «КП» Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Национального курултая в Атырауской области, дал четко понять, что не намерен терпеть сложившуюся ситуацию, связанную с активным распространением запрещенных веществ. Глава государства подчеркнул важность усиления борьбы с торговлей наркотиками, в том числе синтетическими, ставшей настоящей эпидемией для казахстанского общества. Касым-Жомарт Токаев озвучил статистические данные, которые действительно ужасают. Так, только в прошлом году в стране было выявлено свыше 7,5 тыс. наркопреступлений, из незаконного оборота изъята 41 тонна психотропных средств. В прошлом году в Жамбылской области зарегистрировано 576 уголовных наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято 5 тонн 818 кг психотропных веществ. В ходе проведения операции «Карасора» блюстители закона уничтожили 220 тонн, предотвратили поступление в наркооборот веществ на сумму более 15 млрд тенге. – Шуская долина много лет остается источником проблем, – сказал начальник департамента полиции области Арманбек Баймурзин. – Мы тесно сотрудничаем с гражданскими активистами и научной общественностью. Впервые за многие годы совместно с заведующим отделом Казахского НИИ защиты и карантина растений Ерикжаном Бадаевым и кандидатом экономических наук Сериком Кулмановым рассмотрены вопросы изучения эффективного уничтожения конопли с использованием гербицидов. Засоренность дикорастущей коноплей по расчетам 1989 года составляла свыше 138 тысяч гектаров. С тех пор исследований не было. Но в 2023 году при поддержке областного акимата мы их провели. Площадь засоренности составила 62 тысячи гектаров. Надо сказать, что территория произрастания запрещенного растения за эти годы сместилась из Меркенского в район Т. Рыскулова. И меньше всего дикорастущей конопли, на удивление, оказалось в Шуском районе, который печально известен многим своей одноименной долиной. Так, в этом году факт незаконного культивирования растений выявили в подвале сарая у 38-летнего жителя областного центра. В ходе обыска оперативники обнаружили девять кустов конопли, два ростка и куст мака. Здесь же найдена инструкция по культивированию, написанная владельцем дома собственноручно. Для выращивания запрещенных растений хозяин даже специально оборудовал помещение вентиляционной системой, обогревательным прибором и лампами. Семена конопли он заказывал через Интернет. По словам подозреваемого, «производство на дому» организовал для личного потребления. Начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области полковник полиции Алим Бажикбаев отмечает, что это, к сожалению, не единственный случай. Вторая фитолаборатория по производству марихуаны была «накрыта» совместно с сотрудниками областного департамента КНБ. Она также располагалась в жилом доме Тараза. Задержанный 70-летний местный житель не стал далеко ходить и разбил сад прямо в комнате, создав все необходимые условия для роста растений. Во время обыска полицейскими обнаружено 15 саженцев конопли в пластмассовых ведрах, 49 штук высушенных стеблей конопли, 1 г которых на черном рынке стоит 10 тыс. тенге. Всего изъято 1 кг 216 г высушенной и 4 кг 650 г еще не высушенной марихуаны. В настоящее время совместно с учеными рассматривается возможность полного уничтожения этого растения в регионе. Между тем, помнится, прежде как альтернатива на уровне местных властей поступало предложение об использовании конопли в производстве промышленных изделий, товаров народного потребления, лекарственных средств, кормов и продуктов питания. Однако пока воз и ныне там, а растение по-прежнему притягивает к себе любителей легкой наживы. Отметим, что в последнее время наблюдается заметный перевес рынка в сторону синтетических препаратов. К примеру, в Таразе задержан подозреваемый в наркоторговле с 200 свертками средств «Альфа PvP» общим весом 52,57 г. Им стал 24-летний местный житель, который зарегистрировался в одном из приложений в соцсети и через него из указанных на фотографиях мест забирал «товар». После этого молодой человек занимался расфасовкой и закладкой, за что каждый раз получал оплату на карточный счет. Полицейскими также задержана 26-летняя закладчица синтетических наркотиков. В результате обыска в съемной квартире девушки обнаружено шесть пакетов с порошкообразным веществом крупнокристаллической структуры. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъято 12,75 г мефедрона и 95,31 г средства «Альфа РvP». В квартире также найдены весы и различные приспособления для фасовки. По признанию задержанной, в наркобизнес она попала из-за финансовых проблем. Сначала приобретала вещества для личного потребления. А когда стала испытывать финансовые трудности, решила подзаработать. – Девушка организовала сбыт психотропных веществ бесконтактным способом. Схема была простой: безналичный расчет и товар в тайнике. Из тайников она забирала крупную партию наркотиков, далее занималась фасовкой и дальнейшей их реализацией в виде разовых доз. С остальными представителями преступной группы общалась только через соцсети, – рассказал Алим Бажикбаев. А в рамках операции «Дәрмек» в регионе изъят синтетический наркотик на 20 млн тенге. У двух жителей областного центра, занимавшихся сбытом запрещенных веществ, найдено более 320 г мефедрона, который и потянул на такую сумму. Благодаря усилиям полиции не попала на местный рынок и другая крупная партия того же психотропного средства (около 3 260 разовых доз) стоимостью около 36 млн тенге. Ее пытался провезти 26-летний курьер из Алматы. Во время допроса молодой человек признался в причастности к незаконному бизнесу и рассказал, что устроился курьером в наркомагазин через мессенджер. Он получал партии наркотика в Алматы, а затем в съемной квартире в Таразе фасовал и раскладывал по тайникам. – Свою деятельность подозреваемый осуществлял с помощью интернет-магазина, где по указанию координатора получал «товар» для дальнейшего распространения в Алматы, Таразе, Шымкенте и Костанае. На момент задержания он уже успел в Таразе сделать несколько закладок. Проверив переписки с администратором интернет-магазина по сбыту наркотиков и фотографии с указанием координат тайников, сотрудники нашли еще семь свертков мефедрона, – сообщил заместитель начальника департамента полиции области Нуржан Рахметуллаев. Нередко не соблюдают необходимые требования работники аптек, медучреждений и складов. В ходе проверок выявлено 16 административных правонарушений, касающихся технической укрепленности помещений, правил фармацевтической деятельности, условий лицензирования и незаконной работы. После включения в таблицу запрещенных средств ряда медицинских препаратов проведена проверка информации, касающейся поставок аптечных наркотических средств и в исправительные учреждения. В результате задержан житель Байзакского района, у которого в ходе обыска дома обнаружено и изъято 3 430 штук трамадола, 90 штук сомнола и 138 штук тропикамида. Эти препараты предназначались для сбыта в учреждениях департамента уголовно-исполнительной системы. Для эффективной борьбы с наркоторговлей Казахстану следует учитывать мировой опыт. Один из наиболее успешных подходов – это комбинированная стратегия, которая включает в себя не только репрессивные меры, но и профилактическую работу, реабилитацию наркозависимых. Чтобы победить наркопреступность, жамбылские полицейские используют все имеющиеся ресурсы и возможности. Дикорастущая конопля уничтожается путем вспахивания, выкашивания и сжигания. Совместно с прокуратурой в области запущен telegram-бот Narko Shekteu Taraz. Через него круглосуточно жители могут сообщать о различных наркопреступлениях, а правоохранители оперативно реагировать и принимать меры. Уже поступило более 1 500 обращений. #казахстан #наркобизнес #борьба #наркомания #наркоторговля