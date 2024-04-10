Остановить беду любой ценой

Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Нацио­нального курултая в Атырауской области, дал четко понять, что не намерен терпеть сложившуюся ситуацию, связанную с активным распространением запрещенных веществ. Глава государства подчеркнул важность усиления борьбы с торговлей наркотиками, в том числе синтетическими, ставшей настоящей эпидемией для казахстанского общества.

Касым-Жомарт Токаев озвучил статистические данные, которые действительно ужасают. Так, только в прошлом году в стране было выявлено свыше 7,5 тыс. наркопреступлений, из незаконного оборота изъята 41 тонна психотропных средств.

В прошлом году в Жамбылской области зарегистрировано 576 уголовных наркопреступлений. Из незаконного оборота изъя­то 5 тонн 818 кг психотропных веществ. В ходе проведения операции «Карасора» блюстители закона уничтожили 220 тонн, предотвратили поступление в наркооборот веществ на сумму более 15 млрд тенге.

– Шуская долина много лет остается источником проблем, – сказал начальник департамента полиции области Арманбек Баймурзин. – Мы тесно сотрудничаем с гражданскими активистами и научной общественностью. Впервые за многие годы совместно с заведующим отделом Казахского НИИ защиты и карантина растений Ерикжаном Бадаевым и кандидатом экономических наук Сериком Кулмановым рассмотрены вопросы изучения эффективного уничтожения конопли с использованием гербицидов. Засоренность дикорастущей коноплей по расчетам 1989 года составляла свыше 138 тысяч гектаров. С тех пор исследований не было. Но в 2023 году при поддержке областного акимата мы их провели. Площадь засоренности составила 62 тысячи гектаров.

Надо сказать, что территория произрастания запрещенного растения за эти годы сместилась из Меркенского в район Т. Рыскулова. И меньше всего дикорастущей конопли, на удивление, оказалось в Шуском районе, который печально известен многим своей одноименной долиной.

Так, в этом году факт незаконного культивирования растений выявили в подвале сарая у 38-летнего жителя областного центра. В ходе обыска оперативники обнаружили девять кустов конопли, два ростка и куст мака. Здесь же найдена инструкция по культивированию, написанная владельцем дома собственноручно. Для выращивания запрещенных растений хозяин даже специально оборудовал помещение вентиляционной системой, обогревательным прибором и лампами. Семена конопли он заказывал через Интернет. По словам подозреваемого, «произ­водство на дому» организовал для личного потребления.

Начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области полковник полиции Алим Бажикбаев отмечает, что это, к сожалению, не единственный случай. Вторая фитолаборатория по производству марихуаны была «накрыта» совместно с сотрудниками областного департамента КНБ. Она также располагалась в жилом доме Тараза. Задержанный 70-летний местный житель не стал далеко ходить и разбил сад прямо в комнате, создав все необходимые условия для роста растений. Во время обыска полицейскими обнаружено 15 саженцев конопли в пластмассовых ведрах, 49 штук высушенных стеблей конопли, 1 г которых на черном рынке стоит 10 тыс. тенге. Всего изъято 1 кг 216 г высушенной и 4 кг 650 г еще не высушенной марихуаны.

В настоящее время совместно с учеными рассматривается возможность полного уничтожения этого растения в регионе. Между тем, помнится, прежде как альтернатива на уровне местных властей поступало предложение об использовании конопли в производстве промышленных изделий, товаров народного потребления, лекарственных средств, кормов и продуктов питания. Однако пока воз и ныне там, а растение по-прежнему притягивает к себе любителей легкой наживы.

Отметим, что в последнее время наблюдается заметный перевес рынка в сторону синтетичес­ких препаратов.

К примеру, в Таразе задержан подозреваемый в наркоторговле с 200 свертками средств «Альфа PvP» общим весом 52,57 г. Им стал 24-летний местный житель, который зарегистрировался в одном из приложений в соцсети и через него из указанных на фотографиях мест забирал «товар». После этого молодой человек занимался расфасовкой и закладкой, за что каждый раз получал оплату на карточный счет.

Полицейскими также задержана 26-летняя закладчица синтетических наркотиков. В результате обыска в съемной квартире девушки обнаружено шесть пакетов с порошкообразным веществом крупнокристаллической структуры. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъято 12,75 г мефедрона и 95,31 г средства «Альфа РvP». В квартире также найдены весы и различные приспособления для фасовки.

По признанию задержанной, в наркобизнес она попала из-за финансовых проблем. Сначала приобретала вещества для личного потребления. А когда стала испытывать финансовые трудности, решила подзаработать.

– Девушка организовала сбыт психотропных веществ бесконтактным способом. Схема была простой: безналичный расчет и товар в тайнике. Из тайников она забирала крупную партию наркотиков, далее занималась фасовкой и дальнейшей их реализацией в виде разовых доз. С остальными представителями преступной группы общалась только через соцсети, – рассказал Алим Бажикбаев.

А в рамках операции «Дәрмек» в регионе изъят синтетический наркотик на 20 млн тенге. У двух жителей областного центра, занимавшихся сбытом запрещенных веществ, найдено более 320 г мефедрона, который и потянул на такую сумму.

Благодаря усилиям полиции не попала на местный рынок и другая крупная партия того же психотропного средства (около 3 260 разовых доз) стоимостью около 36 млн тенге. Ее пытался провезти 26-летний курьер из Алматы. Во время допроса молодой человек признался в причастности к незаконному бизнесу и рассказал, что устроил­ся курьером в наркомагазин через мессенджер. Он получал партии наркотика в Алматы, а затем в съемной квартире в Таразе фасовал и раскладывал по тайникам.

– Свою деятельность подозреваемый осуществлял с помощью интернет-магазина, где по указанию координатора получал «товар» для дальнейшего распространения в Алматы, Таразе, Шымкенте и Костанае. На момент задержания он уже успел в Таразе сделать несколько закладок. Проверив переписки с администратором интернет-магазина по сбыту наркотиков и фотографии с указанием координат тайников, сотрудники нашли еще семь свертков мефедрона, – сообщил заместитель начальника департамента полиции области Нуржан Рахметуллаев.

Нередко не соблюдают необходимые требования работники аптек, медучреждений и складов. В ходе проверок выяв­лено 16 административных правонарушений, касающихся технической укрепленности помещений, правил фармацевтической деятельности, условий лицензирования и незаконной работы.

После включения в таблицу запрещенных средств ряда медицинских препаратов проведена проверка информации, касающейся поставок аптечных наркотических средств и в исправительные учреждения. В результате задержан житель Байзакского района, у которого в ходе обыска дома обнаружено и изъято 3 430 штук трамадола, 90 штук сомнола и 138 штук тропикамида. Эти препараты предназначались для сбыта в учреждениях департамента уголовно-исполнительной системы.

Для эффективной борьбы с наркоторговлей Казахстану следует учитывать мировой опыт. Один из наиболее успешных подходов – это комбинированная стратегия, которая включает в себя не только репрессивные меры, но и профилактическую работу, реабилитацию наркозависимых.

Чтобы победить наркопреступность, жамбылские полицейские используют все имеющиеся ресурсы и возможности. Дикорастущая конопля уничтожается путем вспахивания, выкашивания и сжигания. Совместно с прокуратурой в области запущен telegram-бот Narko Shekteu Taraz. Через него круглосуточно жители могут сообщать о различных наркопреступлениях, а правоохранители оперативно реагировать и принимать меры. Уже поступило более 1 500 обращений.