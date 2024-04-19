От имени главы государства вручены наручные часы курсантам Нацгвардии

Курсанты Академии Национальной гвардии, принимавшие активное участие в работе, организованной в целях ликвидации последствий паводка в Северо-Казахстанской области, были награждены наручными часами от имени президента страны

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Командиру отделения 8 учебной роты 4 учебного батальона сержанту Аян Кали, а также курсантам 1 учебной роты 1 учебного батальона Аскару Жалелову и Роману Морковину были вручены специальные презенты от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

«Мы участвуем в защите жителей и их убежищ от стихийного бедствия, которое началось в конце марта. Нами построены плотины для сдерживания наводнений. Принято активное участие в спасении важнейшего государственного объекта. Сейчас наша цель – помогать жителям, пострадавшим от наводнения. Мы очень рады, что Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан Казахстана Касым-Жомарт Токаев удостоил своим внимание наши труды», – поделился сержант Аян Кали.

Отметим, что такой чести удостоились и 7 солдат из воинской части 6637, дислоцирующейся в городе Петропавловске.