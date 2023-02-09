Озвучены условия предвыборной агитации для СМИ и онлайн-платформ

Как отметили в МИОР, СМИ и пользователи онлайн-платформ, которые опубликовали и предоставили в ЦИК и/или ТИК сведения об условиях размещения агитационных материалов в их персональных страницах, размещают агитационные материалы только на договорной основе.

Фото пресс-службы МИОР РК

В Министерстве информации и общественного развития РК озвучили правила для СМИ и пользователей онлайн-платформ, которые планируют осуществлять предвыборную агитацию в социальных сетях, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан обращает внимание СМИ, интернет-ресурсов и пользователей онлайн-платформ на новеллы Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан", внесенные 5 ноября 2022 года.

В частности, согласно требованиям действующего закона:

1) депутаты Мажилиса Парламента избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам (статья 9 закона);

2) установлен порядок осуществления предвыборной агитации СМИ и пользователями онлайн-платформ в социальных сетях (онлайн-платформах).

"Пользователи онлайн-платформ, изъявившие желание осуществлять предвыборную агитацию в социальных сетях (онлайн-платформах), должны наравне со СМИ (телеканалы, радиоканалы, периодические печатные издания, интернет-ресурсы) объявить сведения о размере оплаты, условия размещения агитационных материалов и предоставить их за 5 дней до начала предвыборной агитации избирательным комиссиям (по территории единого общенационального избирательного округа – в центральную избирательную комиссию, по одномандатным территориальным избирательным округам – в территориальные избирательные комиссии)", – говорится в сообщени.

В случаях, когда СМИ (телеканалы, радиоканалы, периодические печатные издания, интернет-ресурсы) планируют размещать агитационные материалы в своих официальных аккаунтах в социальных сетях (онлайн-платформах), то наименования таких акаунтов также должны быть предоставлены в соответствующие избирательные комиссии.

Средства массовой информации не могут предоставлять эфирное время, печатную площадь для размещения, распространения агитационных материалов кандидатов, если не опубликовали сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира, печатной площади до пяти дней до начала предвыборной агитации и не предоставили их в соответствующие избирательные комиссии (нарушение данной нормы влечет штраф на должностных лиц в размере 30 МРП, на юридических лиц - в размере 50 МРП).

СМИ и пользователи онлайн-платформ, которые опубликовали и предоставили в ЦИК и/или ТИК сведения об условиях размещения агитационных материалов в их персональных страницах, размещают агитационные материалы только на договорной основе.

При этом за гражданами и общественными объединениями сохраняется право беспрепятственной предвыборной агитации, не требующей финансирования.

"В этой связи, напоминаем, что до окончания срока регистрации партийных списков, кандидатов, в день выборов и предшествующий им день (до 18.00 часов 18 февраля, а также 18 и 19 марта) запрещается проводить предвыборную агитацию. За нарушение указанной нормы предусмотрена административная ответственность (статья 102 КоАП РК). Обращаем внимание субъектов телерадиовещания на запрет распространения субъектами телерадиовещания любых агитационных материалов в новостных и аналитических программах. За нарушение данного запрета установлена административная мера в виде штрафа в размере 50 МРП (пункт 1-1 статьи 112 КоАП)", – дополнили в ведомстве.