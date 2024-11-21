Переход на единый часовой пояс основан на множестве факторов

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Анастасия Михайлова

Казахстанские специалисты-геогра­фы, сотрудники Инс­титута геогра­фии и водной безопасности, говоря об установлении единого часового пояса для всей страны, отмечают, что их компетенция ограничивается лишь точным указанием расположения часовых поясов на территории республики. Они не могут акцентировать внимание на полезности или вредности нововведения, поскольку, по их словам, такой серьезный вопрос требует многостороннего детального изучения.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В беседе с корреспондентом «Казправды» представители института поясняют, что общий часовой пояс имеет два значения: географический и административный.

– Географические часовые пояса представляют собой условные полосы, разделяющие Землю на 24 час­ти в зависимости от времени, за которое планета вращается вокруг своей оси за сутки. Каждый из них составляет один час, или около 15° долготы (относительно среднего меридиана ±7,5°). Время же в пределах административного часового пояса определяется в соответствии с законом, установленным государством, – говорит кандидат географических наук руководитель лаборатории геоинформационных систем Института­ географии и водной безопасности Роза Карагулова.

В компетенции специалистов этого института находятся подтверждение и демонстрация, в каком географическом часовом поясе находится территория Казахстана и какие части страны она занимает согласно принятому в мире порядку деления и расположения часовых поясов.

– В соответствии с ним территория Казахстана расположена в четырех часовых поясах – UTC+3 (охватывает 7% территории РК), UTC+4 (40,1%), UTC+5 (48,5%), UTC+6 (3,7%). Учитывая мировой опыт, во всех странах решение воп­роса об установлении часового пояса принимается на государственно-административном уровне. В этом случае в решениях Правительства страны по определению административного часового пояса на территории государства следует учитывать множество факторов, например медицинских, экономических и других, – добавляет спикер.

В заключение следует подчеркнуть, что Институт географии и водной безопасности в силу иной специфики научных исследований не имеет соответствующих научных оснований, эмпирических и статистических данных о влиянии перехода на один часовой пояс на здоровье человека, экономику, логистику, политику страны и не полномочен делать выводы о пользе или вреде принятого на территории Казахстана одного часового пояса для страны.

– Этот вопрос требует многолетних комплексных изысканий в соответствующих научных направлениях о влиянии смены часового пояса или принятия единого времени для всей территории страны на различные аспекты жизни и деятельности общества, – комментирует руководитель лаборатории геоинформационных систем Института географии и водной безопасности.

#Казахстан #часовой пояс #переход #часы #единое время

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