Переход на единый часовой пояс основан на множестве факторов

В беседе с корреспондентом «Казправды» представители института поясняют, что общий часовой пояс имеет два значения: географический и административный.

– Географические часовые пояса представляют собой условные полосы, разделяющие Землю на 24 час­ти в зависимости от времени, за которое планета вращается вокруг своей оси за сутки. Каждый из них составляет один час, или около 15° долготы (относительно среднего меридиана ±7,5°). Время же в пределах административного часового пояса определяется в соответствии с законом, установленным государством, – говорит кандидат географических наук руководитель лаборатории геоинформационных систем Института­ географии и водной безопасности Роза Карагулова.

В компетенции специалистов этого института находятся подтверждение и демонстрация, в каком географическом часовом поясе находится территория Казахстана и какие части страны она занимает согласно принятому в мире порядку деления и расположения часовых поясов.

– В соответствии с ним территория Казахстана расположена в четырех часовых поясах – UTC+3 (охватывает 7% территории РК), UTC+4 (40,1%), UTC+5 (48,5%), UTC+6 (3,7%). Учитывая мировой опыт, во всех странах решение воп­роса об установлении часового пояса принимается на государственно-административном уровне. В этом случае в решениях Правительства страны по определению административного часового пояса на территории государства следует учитывать множество факторов, например медицинских, экономических и других, – добавляет спикер.

В заключение следует подчеркнуть, что Институт географии и водной безопасности в силу иной специфики научных исследований не имеет соответствующих научных оснований, эмпирических и статистических данных о влиянии перехода на один часовой пояс на здоровье человека, экономику, логистику, политику страны и не полномочен делать выводы о пользе или вреде принятого на территории Казахстана одного часового пояса для страны.

– Этот вопрос требует многолетних комплексных изысканий в соответствующих научных направлениях о влиянии смены часового пояса или принятия единого времени для всей территории страны на различные аспекты жизни и деятельности общества, – комментирует руководитель лаборатории геоинформационных систем Института географии и водной безопасности.