Переход на единый часовой пояс основан на множестве факторов
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Анастасия Михайлова
Казахстанские специалисты-географы, сотрудники Института географии и водной безопасности, говоря об установлении единого часового пояса для всей страны, отмечают, что их компетенция ограничивается лишь точным указанием расположения часовых поясов на территории республики. Они не могут акцентировать внимание на полезности или вредности нововведения, поскольку, по их словам, такой серьезный вопрос требует многостороннего детального изучения.