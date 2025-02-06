Переход на пятый часовой пояс – это забота о здоровье будущих поколений

Начнем с самого начала

Во время двухчасовой беседы Болат Нурхожаев и на научном языке, и простыми словами, и на живых примерах привел столько аргументов в пользу перехода страны на часовой пояс UTC +5, что информации хватило бы на две газетные полосы. Главная мысль, которую пытался донести мой собеседник, такова: ряд регионов по географическому местоположению просто вернули в их естественное природное поясное время. А жизнь по опережающему времени вызывает у людей сбой биоритмов организма, что обостряет риск тяжелых заболеваний.

Болат Нурхожаев – член Общественного совета Кызылординской области, член межведомственной комиссии по вопросам исчисления времени в Казахстане, представитель международного Альянса сторонников природного времени (International Alliance for Natural Time), позицию которого поддерживают всемирные сообщества хронобиологов, сомнологов, неврологов, педиатров и психиатров.

– Давайте начнем разговор с самого начала, чтобы читателям было понятно, зачем и для кого наша страна пошла на такой шаг, – предлагает экс­перт. – В 1930 году для рационального использования светлого времени суток и экономии элект­роэнергии постановлением Совнаркома время в Советском Союзе было переведено на один час вперед. Так оно получило название «декретное время». По этому времени все в СССР жили до 1 апреля 1981 года. В тот день постановлением Совета министров СССР в стране стрелки часов перевели еще на час вперед летом, но относительно декретного времени. Так летнее время стало опережать поясное уже на два часа! Потом Союз развалился, но Казахстан использовал то самое летнее время до 2004 года, а с 2005-го две области еще и оставили в постоянном двойном летнем времени. Но сейчас, когда нашлась возможность все исправить, появились противники реформы, считающие перевод часов бессмыслицей. Но это не так.

Просто ранее никто не озвучивал, что жизнь на западной стороне часовых поясов весьма и весьма негативно сказывается на здоровье жителей, особенно детей. К примеру, я в Кызылорде тогда жил по времени Восточно-­Казахстанской области и Китая, хотя нас разделяли 2,5 тысячи километров! Я ложился спать намного позже, потому что летом ждал захода солнца, а зимой просыпался в темноте, когда солнце еще не встало.

Были времена, когда Болат доказывал вредность двойного летнего времени в социальных сетях. Тогда, как и сейчас, были противники, его дразнили, называли Дон Кихотом и часовщиком. Когда же 21 декабря 2018 года Приаралью «вернули» час назад, многие поняли насколько это важно. Противники умолкли, за исключением тех, кто не мог признать свои ошибки.

Сейчас наукой доказано, что все эти несоответствия негативно воздействуют на здоровье жителей. Исследований стало еще больше после того, как в 2017 году за открытие внутриклеточного механизма циркадных ритмов трое ученых США – Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг – были удостоены Нобелевской премии по физио­логии и медицине. Их труд вызвал большой интерес к исследованиям в хронобиологии, так как это объясняло для медиков многие процессы в физиологии и генетике, организме и поведении человека.

– Не задумывались, почему треть нашей жизни уходит на сон? – спрашивает Болат Нурхожаев. – Главный ритм организма – сон и бодрствование. Есть другие ритмы – сердцебиение, температурные колебания (днем повышается, ночью – понижается), кровообращение... Все живые существа на Земле подчиняются биологическим ритмам и ориентируются на восход и заход Солнца, главными цейтгеберами, времязадателями биоритмов является цикл свет – темнота. За миллиарды лет все живые существа на Земле эволюционировали под влиянием солнечных ритмов. Сбой этих биоритмов и есть отклонение, что означает начало заболевания.

Опираясь на международный опыт и исследования

Проблема исчисления времени стала актуальной не только в Казахстане, но и во многих странах мира, которые отклонились от своего поясного времени. А недавно вопрос упорядочения времени обсуждали депутаты Европарламента. Президент США Дональд Трамп в первых своих выступлениях сделал заявление, что отказывается от летнего времени.

– В 2018 году Еврокомиссией и Европарламентом принята резолюция и решение отказаться от применения сезонного «летнего» времени по причине резкого нарушения биоритмов из-за сдвига стрелок часов два раза в год, весной и осенью, – отмечает Болат Нурхожаев. – Но встал вопрос: какое постоянное исчисление времени принять – постоянное летнее или постоянное поясное, зимнее время? Разъясню. «Поясное время» – это система счета времени, основанная на разделении поверхности Земли на 24 часовых пояса, то есть во всех населенных пунктах в пределах одного часового пояса время одинаково, а в соседних поясах оно отличается ровно на час. Так ученые пришли к консенсусу, что именно поясное (стандартное) время приемлемо общественному здравоохранению и жизнедеятельности.

Сейчас, в век индустриализации, с увеличением освещенности населенных пунктов, активной ночной жизни, при сменной работе факторов, нарушающих биоритмы, стало еще больше. Это приводит к появлению у людей бессонницы, усталости, депрессии, а также риска развития ожирения и таких заболеваний, как рак и диабет, группы болезней сердца и кровеносных сосудов...

Сейчас мало кто задумывается о причинах роста числа ДТП, суицидов, разводов. Но, по научным данным, их основой можно считать десинхроноз. Симптомы социального синдрома смены часового пояса – недосып, усталость, снижение умственной и физической работоспособности.

Откуда этот недосып? Болат Нурхожаев считает: это из-за того, что мы не встаем с утренними восходами солнца, особенно зимой. К примеру, раньше в Приаралье дети сидели сонными на первых уроках, потому что солнце еще не взошло. Важный момент: мы учитывали час, когда детям нужно на уроки, но не учитывали, когда они должны просыпаться. И в декретное время их будили в пять часов утра!

– Структура сна делится на пять частей: четыре фазы медленного и заверщающая фаза быстрого сна. Каждая отвечает за определенные функции организма: в одной восстанавливается мышечная масса, костная структура, в других идет очищение… Пятая фаза – это когда мы видим сны. Она отвечает за когнитивные функции, с помощью которых развивается память, мышление, речь. Вот в этой предутренней фазе, когда мы насильно будим детей, мы не обкрадываем их час от общего времени сна, а лишаем важной фазы для развития когнитивных функций, – рассуждает хронобиолог.

У петиционеров нет доводов – только желания

Пятьдесят тысяч подписчиков петиции просили вернуть обратно декретное время. Комиссия выслушала инициаторов. Но ни один из спикеров не привел ни одного научного довода, что поясное время, как наиболее приближенное исчисление времени астрономическому, то есть природному, вредит человеку.

– Когда выступали ученые, противники не стали слушать их доказательств. Возможно, из-за того, что не понимали значения научных и медицинских терминов. После было зачитано обращение двух известных хронобиологов мира, бывших президентов Международного сообщества хронобио­логов Тиля Роеннеберга и Эрика Херцога, которые поддержали возврат восточных областей Казахстана в свое поясное время. В то же время они предложили вернуть в свое поясное время и западные области, – говорит эксперт.

Между тем знакомые Болата Нурхожаева из Астаны и Алматы пишут ему: «Мы с детьми проснулись с солнцем, без суеты позавтра­кали, спокойно идем в детсад, в школу». И многие признали, что сейчас начали чувствовать себя куда спокойнее, чем раньше.

Хронобиолог предлагает сократить время рабочей недели, рабочего дня и длительность уроков в школах.

– Занятия в учебных заведениях могут быть меньше, – говорит специалист. – По словам учителей, на первых двух уроках утренней смены дети сидят полусонные и не воспринимают задания. Тогда зачем мы мучаем их непроснув­шийся мозг? Есть страны, перешедшие на четырехдневный режим работы. Там ученые доказали, что ежедневная суета, сбой ритмов, недостаток времяпровож­дения в семьях, служат причиной снижения трудоспособности, обострений в обществе, что дорого обходится работодателям и государству. У нас в 2023 году говорили о введении четырехдневной работы, если работодатель согласен. Мне кажется, что лучше ввести семичасовой рабочий день, чем отдыхать три дня.

В завершение Болат Нурхожаев добавил, что хронобиология как нау­ка в Казахстане только зарождается. Сейчас он с коллегами намерен создать сообщество хронобиологов.