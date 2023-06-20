По каким вопросам чаще всего обращаются казахстанцы в Конституционный суд

Как отметила глава КС, наибольшее число обращений поступает от жителей Астаны, Алматы и Костанайской области.

Коллаж: Kazpravda.kz

За 5 месяцев в Конституционный суд за защитой прав обратилось более 3 тысяч человек. Об этом на совместном заседании палат Парламента сообщила председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«За конституционной защитой своих прав в течение пяти месяцев обратились свыше трех тысяч граждан. Эти цифры не просто свидетельствуют об интересе людей к новому органу, но и подтверждают желание каждого из обратившихся защитить свои права. Чуть менее половины поступивших обращений касается несогласия с решениями судов. При этом стоит обратить внимание на то, что Конституционный суд не вправе давать оценку судебным решениям», - отметила глава КС РК.

По информации Азимовой, другая часть обращений касается неисполнения судебных актов жилищных и трудовых отношений, социальной защиты, исполнения наказания, доступа к информации, банкротства физлиц и других вопросов.

«Только в четверти обращений, это 26%, граждане просят проверить конституционность законов и других нормативно-правовых актов», - сообщила Азимова.

Наибольшее число обращений поступает от жителей Астаны, Алматы и Костанайской области, добавила она.