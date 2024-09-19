Победителей не судят?!

Главная героиня картины, страстно мечтающая стать чемпионкой 17-летняя девушка Мила (Тамирис Жангазинова) присоединяется к команде по плаванию, которой руководит харизматичный Влад. Тренер считает, что особенность плавания на открытой воде заключается в работе над раскрытием внутреннего потенциала. Его экспериментальный метод может стать для Милы лучшим способом обрести себя и добиться желаемого. Но по ходу действия выясняется, что у метода Влада есть и темная сторона, и теперь Мила встала перед выбором: реноме или слава?

Режиссером фильма выступает Жаннат Алшанова (Казахстан), оператором-постановщиком - Каролин Шампетье (Франция), а продюсерами – представители всех четырех стран, включая и Казахстан - сама Жаннат Алшанова.

Кинопроект производится при поддержке НАО «Государственный центр поддержки национального кино» и министерства культуры и информации РК совместно с киностудиями «Accidental Films» (Казахстан), «FILMS DE FORCE MAJEURE SAS» Франция), «VOLYA FILMS» (Нидерланды), «M-FILMS» (Литва)