Победителей не судят?!

Статьи
84
Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

В Алматы  начаты  съемки международного казахстанско-французско-нидерландо-литовского фильма «Победителей видно на старте»

Главная героиня картины,  страстно мечтающая стать чемпионкой 17-летняя девушка Мила (Тамирис Жангазинова) присоединяется к команде по плаванию, которой руководит харизматичный Влад. Тренер считает, что особенность плавания на открытой воде заключается в работе над раскрытием внутреннего потенциала. Его экспериментальный метод может стать для Милы лучшим способом обрести себя и добиться желаемого. Но по ходу действия выясняется, что у метода Влада есть и темная сторона, и теперь Мила встала перед выбором: реноме или слава?

Режиссером фильма выступает Жаннат Алшанова (Казахстан), оператором-постановщиком - Каролин Шампетье (Франция), а продюсерами – представители всех четырех стран, включая и Казахстан - сама Жаннат Алшанова.

Кинопроект производится при поддержке НАО «Государственный центр поддержки национального кино» и министерства культуры и информации РК совместно с киностудиями «Accidental Films» (Казахстан), «FILMS DE FORCE MAJEURE SAS»  Франция), «VOLYA FILMS» (Нидерланды), «M-FILMS» (Литва) 

#казахстан #кино #молодежь

Популярное

Все
Спасибо, Астана! До встречи в Бишкеке!
За дорожным движением будут следить дроны
Поголовье росло лишь на бумаге
Пора «закрутить гайки»!
В Конаеве ликвидируют ряд гаражных кооперативов
Каждая новая уборочная непохожа на предыдущую
Началась страда у свекловодов
Актюбинцы пытаются задействовать эффективные меры, чтобы заинтересовать молодежь в получении рабочих специальностей
Экспортеры казахстанской фанеры настаивают на  расследовании
От яблони Сиверса до легендарного апорта
Общественники провели мониторинг в школах и детсадах Астаны
В производственной сфере – огромные перспективы
Стабильный ресурс будущего
В индустриальный регион приходят инвестиции
Школьный «беспредел»
Триумф казахстанских паралимпийцев: удача или закономерность?
«Барыс» одержал первую победу в сезоне
Нужно оставить фобии и двигаться вперед, развивая экономику!
KGRCC поможет укрепить взаимодействие с Германией
Закон Республики Казахстан
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
И сторонники, и противники строительства АЭС поддерживают проведение референдума
Нужно прислушаться к профессионалам
Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь
Не нужно бояться мирного атома
В ряды спасателей МЧС вступил известный казахстанский спортсмен Артем Резников
В полицию Астаны поступил тревожный звонок из Великобритании
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
Народный штаб за АЭС встретился с членами женского крыла партии AMANAT
«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
Как рождается мирный атом
Чисто, красиво и добродушные люди: иностранцы поделились впечатлениями об Астане
Федеральный канцлер Германии посетит Казахстан с официальным визитом
Чат единомышленников для изучения казахского языка создали в Актау
79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке
Государства без идеологии быть не может
Фанаты Димаша после концерта убрали за собой мусор
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Культурная волна набирает силу
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Проект OQU набирает волонтеров в преподавательский состав
Услуги ЕНПФ для всех и каждого!
Компания SANTO намерена поставлять ФОМС препарат для лечени…
Открыт первый в истории страны двухполосный тоннель

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]