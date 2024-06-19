Побережье Капшагая преображается

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Асет Калымов

Для жителей и гостей Конаева открылся общественный пляж, прошедший реконструкцию.

фото пресс-службы акимата Конаева

Минувшие выходные ознаменовались вводом в эксплуатацию коммунального пляжа № 5 на побережье Капшагайского водохранилища, где в последние годы велось строительство туристической инфраструктуры и спортивных сооружений.

Площадь пляжа – 2,7 гектара. Здесь оборудовали современный пирс и места для купания, установили лежаки, шатры, малые архитектурные формы. Построили футбольное поле, площадки для игры в волейбол, настольного тенниса, street workout-зону, детский бассейн. Проведено озеленение, обустроены кафе, спасательные посты, общественные туалеты, автомобильная парковка. Ко всем объектам подведены инженерные сети.

Благоустройство проведено на бюджетные средства. Въезд платный, составляет 1 000 тенге за машину.

Поздравив первых посетителей с открытием пляжа, аким города Конаева Асхат Бердиханов отметил, что туризм – одно из важных направлений развития региона. В Конаеве действуют 140 туробъектов, в том числе гостиницы, гостевые дома, детские оздоровительные лагеря, в которых созданы комфортные условия для любителей пляжного отдыха.

В прошлый купальный сезон на Капшагае отдохнули 1,2 млн туристов. Нынче турбазы намерены обслужить примерно на 100 тыс. человек больше. Планируется открытие двух новых отелей, возводимых на частные инвестиции. Кроме того, в третий раз подряд состоится международный турнир по плаванию в открытой воде Oceanman Open Water, на который традиционно приезжают много спортсменов и болельщиков из разных государств.

Здесь же, на побережье водохранилища, благоустроят еще три пляжа – № 6, 7 и 8. В частности, восьмая пляжная зона станет своего рода мини-городом со всей необходимой инфраструктурой. Стоимость проекта – 100 млн долларов. В ближайшие два года на громадной площади 15 гектаров зарубежные инвесторы планируют построить гостиницы, казино, парк аттракционов с колесом обозрения, спа-салоны, торгово-развлекательные центры.

#Спорт #туризм #отдых #Конаев #Капшагай #фитнес

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