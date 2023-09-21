Почти на 80 млн тенге обманула казахстанцев группа интернет-мошенников

Полицейские ВКО задержали группу интернет-мошенников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Многоэпизодное уголовное дело об интернет-мошенничестве раскрыли сотрудники киберпола.

Ранее в Ульбинский отдел полиции жительница Усть-Каменогорска заявила на неизвестного лжеработника банка, который, выманив ее анкетные данные, оформил на нее кредит в 1 млн тенге.

«Полицейские установили личность троих подозреваемых и изъяли в их домах вещественные доказательства.

На счету у мошенников более 50 потерпевших по всему Казахстану, а ущерб достиг почти 80 млн тенге.

Молодые люди нашли работу через популярный мессенджер. Их роль заключалась в незаконном обналичивании добытых преступными способами денег через банкоматы. После они переводили деньги в криптовалюту, получая определенный процент от сделки», – раскрыли подробности в полиции.

ДП области начал досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Мошенничество», проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, назначены судебные экспертизы.