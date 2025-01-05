Подвиг, вошедший в историю: Мадияр Кайсаров — герой Нацгвардии

Статьи
96

Январские события 2022 года навсегда останутся в памяти нашей страны. В те злополучные январские дни военнослужащие Национальной гвардии МВД РК совместно с правоохранительными органами обеспечивали безопасность и правопорядок во всех городах и населенных пунктах страны, где происходили массовые беспорядки

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В эти трагические дни, защищая своих сослуживцев и мирных граждан, погиб солдат срочной службы Мадияр Кайсаров. Его мужество и самоотверженность были отмечены на самом высоком уровне: герой из Карагандинской области посмертно был награждён орденом «Айбын» III степени.

5 января 2022 года во время массовых беспорядков в Кызылорде вооружённые нападавшие направили на военнослужащих угнанный «КамАЗ». Мадияр, рискуя собственной жизнью, сделал всё возможное, чтобы защитить своих товарищей. Грузовик сбил его, но благодаря этому поступку его товарищи остались живы.

Сослуживцы Мадияра до сих пор вспоминают этот роковой день.

– Да, я считаю Мадияра героем. Он спас жизни, зная, чем это может закончиться. Его поступок – пример подлинного мужества, – говорит Александр Эммих, его друг и соратник.

Мадияр Кайсаров родился 29 января 2002 года в Карагандинской области. После окончания колледжа он получил диплом программиста, но принял решение пройти срочную службу в рядах Национальной гвардии МВД РК. В воинской части 5547 он стал частью сплочённого коллектива и до конца остался верен присяге.

– Подвиг Мадияра – это пример, который вдохновляет молодых бойцов. Мы храним его память и ежедневно произносим его имя на вечерней поверке», – подчёркивает заместитель командира батальона воинской части 5547 по воспитательной и социально-правовой работе капитан Абылайхан Турсынбаев.

Имя Мадияра Кайсарова увековечено не только в его части, но и в Кызылорде. Один из домов «Детской деревни семейного типа Atameken» носит имя героя. Здесь воспитываются шестеро детей, для которых подвиг Мадияра стал символом патриотизма и мужества.

– Воинская часть 5547 Национальной гвардии МВД РК взяла шефство над нашим домом. Солдаты помогают воспитывать детей и учат их любви к Родине, – рассказывает заместитель директора Акнурия Жусупбекова.

Мадияр Кайсаров был не только героем, но и разносторонним, талантливым человеком. Он любил классическую музыку, увлекался спортом, программированием и мечтал о большом будущем. До своего 20-летия он не дожил всего несколько дней, но его подвиг будет жить в сердцах тех, кого он спас, и всех, кто знает о его героизме.

#Казахстан #Нацгвардия #герой

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Большие результаты без громких отчетов
Четкий вектор развития страны
Мастер по металлу востребован всегда
Основы сильного и справедливого общества
На сцене «Мадам Баттерфляй»
Подарили детям праздничное настроение
Дважды спасли жизнь малышу
Зимнее настроение
Десант Аяз Ата
Авто слетело в реку во время гонки в области Абай
София Актаева завоевала «золото» юниорского этапа кубка мира по фехтованию
Какие дороги открылись для движения авто в РК
Снимавшего место крушения самолета актауского блогера выпустили из СИЗО
Арестованы топ-менеджеры стройкомпании в ВКО
Тунца за $1,3 млн продали на аукционе в Японии
20 детей пострадало от новогодних хлопушек и фейерверков в Казахстане
19 особо опасных группировок обезвредили в РК за год
Умерла старейшая жительница планеты
Водитель погиб, врезавшись в фонарный столб в Алматы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
Новые госнаграды появились в Казахстане
AZAL распространил заявление о рейсе Баку - Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Что даст столице проект «Туристский район Астаны»
Президент подписал поправки в закон по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 120
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
ИКАО высоко оценила действия Казахстана в расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines
Криминальный квартет воров-гастролеров задержали в области Абай
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Прорыв в дорожной сфере
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Вдохновлять собственным примером
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости

Читайте также

Праздник вдали от дома: как в Нацгвардии чествуют именинник…
Десант Аяз Ата
Зимнее настроение
На сцене «Мадам Баттерфляй»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]