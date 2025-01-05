Подвиг, вошедший в историю: Мадияр Кайсаров — герой Нацгвардии

Январские события 2022 года навсегда останутся в памяти нашей страны. В те злополучные январские дни военнослужащие Национальной гвардии МВД РК совместно с правоохранительными органами обеспечивали безопасность и правопорядок во всех городах и населенных пунктах страны, где происходили массовые беспорядки

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В эти трагические дни, защищая своих сослуживцев и мирных граждан, погиб солдат срочной службы Мадияр Кайсаров. Его мужество и самоотверженность были отмечены на самом высоком уровне: герой из Карагандинской области посмертно был награждён орденом «Айбын» III степени.

5 января 2022 года во время массовых беспорядков в Кызылорде вооружённые нападавшие направили на военнослужащих угнанный «КамАЗ». Мадияр, рискуя собственной жизнью, сделал всё возможное, чтобы защитить своих товарищей. Грузовик сбил его, но благодаря этому поступку его товарищи остались живы.

Сослуживцы Мадияра до сих пор вспоминают этот роковой день.

– Да, я считаю Мадияра героем. Он спас жизни, зная, чем это может закончиться. Его поступок – пример подлинного мужества, – говорит Александр Эммих, его друг и соратник.

Мадияр Кайсаров родился 29 января 2002 года в Карагандинской области. После окончания колледжа он получил диплом программиста, но принял решение пройти срочную службу в рядах Национальной гвардии МВД РК. В воинской части 5547 он стал частью сплочённого коллектива и до конца остался верен присяге.

– Подвиг Мадияра – это пример, который вдохновляет молодых бойцов. Мы храним его память и ежедневно произносим его имя на вечерней поверке», – подчёркивает заместитель командира батальона воинской части 5547 по воспитательной и социально-правовой работе капитан Абылайхан Турсынбаев.

Имя Мадияра Кайсарова увековечено не только в его части, но и в Кызылорде. Один из домов «Детской деревни семейного типа Atameken» носит имя героя. Здесь воспитываются шестеро детей, для которых подвиг Мадияра стал символом патриотизма и мужества.

– Воинская часть 5547 Национальной гвардии МВД РК взяла шефство над нашим домом. Солдаты помогают воспитывать детей и учат их любви к Родине, – рассказывает заместитель директора Акнурия Жусупбекова.

Мадияр Кайсаров был не только героем, но и разносторонним, талантливым человеком. Он любил классическую музыку, увлекался спортом, программированием и мечтал о большом будущем. До своего 20-летия он не дожил всего несколько дней, но его подвиг будет жить в сердцах тех, кого он спас, и всех, кто знает о его героизме.