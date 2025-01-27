«Похищали, унижали и избивали мирных граждан» – суд вынес приговор членам банды «Дикого Армана»

Банда Джумагельдиева («Дикого Армана») преследовала цель объединить участников массовых беспорядков в январе 2022 года в Алматы и создать неконституционный орган в форме «Народного совета» для выдвижения требований к действующей власти

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Преступная группа Армана Джумагельдиева осуждена за организацию массовых беспорядков и похищение граждан в Алматы, передает Kazpravda.kz

27 января в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы завершено рассмотрение уголовного дела в отношении руководителей преступной группы Армана Джумагельдиева и членов его вооруженной группы, а также экс-начальника 5-Департамента КНБ РК Руслана Искакова , экс-депутата маслихата Алматы Қайрата Құдайбергена и других лиц.

Судом установлено, что в 2016 году Искаков, будучи заместителем начальника 5-го Департамента КНБ РК, обещав покровительство со стороны органов национальной безопасности в своем лице, склонил к сотрудничеству Джумагельдиева. Он, в свою очередь, Джумагельдиев, заручившись поддержкой органов КНБ, для расширения сфер криминального влияния на территории Казахстана и за её пределами, приступил к формированию преступной организации.

Для этого на ключевые роли в преступной организации были привлечены ранее знакомые лица, отличающиеся психологической устойчивостью, отсутствием страха перед уголовным преследованием и хорошей физической подготовкой.

Все члены преступного объединения Джумагельдиева были разделены на организационно, функционально и территориально обособленные группы, подчинявшиеся непосредственно ему.

Необходимо отметить, что подразделением КНБ, возглавляемым Искаковым, были ликвидированы ряд организованных преступных групп, конкурирующих с преступной организацией Джумагельдиева.

Вместе с тем, со стороны Искакова не предпринимались никакие действия по пресечению незаконной деятельности группировки Джумагельдиева.

С декабря 2017 года Джумагельдиев контролировал деятельность своего преступного объединения дистанционно, находясь в Турецкой Республике. Периодически он осуществлял сборы руководителей структурных подразделений и участников организации в Казахстане, Турции и ОАЭ.

Группировка систематически занималась поиском потенциальных жертв для расширения сферы влияния и обеспечения финансовых поступлений.

К примеру, в начале июня 2021 года члены организации узнали о задолженности одного из жителей Туркестанской области в размере 25 млн тенге перед его знакомыми. Подчиненные Джумагельдиева, избив потерпевшего и пригрозив сбросить его с шестого этажа гостиницы в Шымкенте, вынудили его отдать 23 млн. тенге, 12 млн. из которых присвоены подсудимыми.

В начале 2022 года Искаков, Джумагельдиев и экс-депутат маслихата Құдайберген выступили ключевыми организаторами массовых беспорядков с целью насильственного захвата власти.

Для этого Джумагельдиев заблаговременно прибыл в Казахстан в декабре 2021 года.



Во время январьских событий Құдайберген в гостинице «Казахстан» организовал штаб, куда им была приглашена группировка Джумагельдиева, и откуда они руководили действиями вооруженной группы и других людей, присоединившихся к ним. С

Судом установлено, что 5 января 2022 года банда Джумагельдиева и его сторонники дважды выходили на площадь Республики в .Алматы. Их целью было объединение участников массовых беспорядков и создание неконституционного органа в форме «Народного совета» для выдвижения требований к действующей власти.

Впоследствии Джумагельдиев принял решение увеличить количество участников массовых беспорядков. Для этого он вызвал в .Алматы членов своей банды из Шымкента для дальнейшего их участия в выходе на площадь.

Также достоверно установлено, что Құдайберген незаконно организовал сбор людей из числа спортсменов и других лиц возле гостиницы «Казахстан» под видом оказания содействия в защите объектов бизнеса, с дальнейшей целью объединения с преступной группой Джумагельдиева.

После задержания руководства КНБ в ночь с 5 на 6 января 2022 года Искаков, осознавая неизбежный провал плана по организации массовых беспорядков, решил скрыть следы преступления. Под предлогом стабилизации ситуации в Алматы он отдал указание Джумагельдиеву похищать людей и удерживать их в гостиницах «Казахстан» и The Ritz Carlton Almaty.

Напомним, в августе текущего года совместно с КНБ и сотрудники Генпрокуратуры в Алматы и Шымкенте провели одновременные задержания и обысковые мероприятия в отношении 15 возможных участников ОПГ «Дикого Армана».

Годом назад Генпрокурор Казахстана Берик Асылов по итогам расследования январских событий рассказал о роли криминального авторитета Армана Джумагельдиева в беспорядках в январе 2022 года.