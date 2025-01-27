«Похищали, унижали и избивали мирных граждан» – суд вынес приговор членам банды «Дикого Армана»

Суд
117
Гульмира Кунапия
корреспондент

Банда Джумагельдиева («Дикого Армана») преследовала цель объединить участников массовых беспорядков в январе 2022 года в Алматы и создать неконституционный орган в форме «Народного совета» для выдвижения требований к действующей власти

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Преступная группа Армана Джумагельдиева осуждена за организацию массовых беспорядков и похищение граждан в Алматы, передает Kazpravda.kz  

27 января в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы завершено рассмотрение уголовного дела в отношении руководителей преступной группы Армана Джумагельдиева и членов его вооруженной группы, а также экс-начальника 5-Департамента КНБ РК Руслана Искакова , экс-депутата маслихата Алматы Қайрата Құдайбергена и других лиц.

Судом установлено, что в 2016 году Искаков, будучи заместителем начальника 5-го Департамента КНБ РК, обещав покровительство со стороны органов национальной безопасности в своем лице, склонил к сотрудничеству Джумагельдиева. Он, в свою очередь, Джумагельдиев, заручившись поддержкой органов КНБ, для расширения сфер криминального влияния на территории Казахстана и за её пределами, приступил к формированию преступной организации.

Для этого на ключевые роли в преступной организации были привлечены ранее знакомые лица, отличающиеся психологической устойчивостью, отсутствием страха перед уголовным преследованием и хорошей физической подготовкой.

Все члены преступного объединения Джумагельдиева были разделены на организационно, функционально и территориально обособленные группы, подчинявшиеся непосредственно ему.

Необходимо отметить, что  подразделением КНБ, возглавляемым Искаковым, были ликвидированы ряд организованных преступных групп, конкурирующих с преступной организацией Джумагельдиева.

Вместе с тем, со стороны Искакова не предпринимались никакие действия по пресечению незаконной деятельности группировки Джумагельдиева. 

С декабря 2017 года Джумагельдиев контролировал деятельность своего преступного объединения дистанционно, находясь в Турецкой Республике. Периодически он осуществлял сборы руководителей структурных подразделений и участников организации в Казахстане, Турции и ОАЭ. 

Группировка систематически занималась поиском потенциальных жертв для расширения сферы влияния и обеспечения финансовых поступлений.

К примеру, в начале июня 2021 года члены организации узнали о задолженности одного из жителей Туркестанской области в размере 25 млн тенге перед его знакомыми. Подчиненные Джумагельдиева, избив потерпевшего и пригрозив сбросить его с шестого этажа гостиницы в Шымкенте,  вынудили его отдать 23 млн. тенге, 12 млн. из которых присвоены подсудимыми.  

В начале 2022 года Искаков, Джумагельдиев и экс-депутат маслихата Құдайберген выступили ключевыми организаторами массовых беспорядков с целью насильственного захвата власти. 

Для этого Джумагельдиев заблаговременно прибыл в Казахстан в декабре 2021 года.
   
Во время январьских событий Құдайберген в  гостинице «Казахстан» организовал штаб, куда им была приглашена группировка Джумагельдиева, и откуда они руководили действиями вооруженной группы и других людей, присоединившихся к ним.    С

Судом установлено, что 5 января 2022 года банда Джумагельдиева и его сторонники дважды выходили на площадь Республики в .Алматы. Их целью было объединение участников массовых беспорядков и создание неконституционного органа в форме «Народного совета» для выдвижения требований к действующей власти.

Впоследствии Джумагельдиев принял решение увеличить количество участников массовых беспорядков. Для этого он вызвал в .Алматы членов своей банды из Шымкента для дальнейшего их участия в выходе на площадь.

Также  достоверно установлено, что Құдайберген незаконно  организовал сбор людей из числа спортсменов и других лиц возле гостиницы «Казахстан» под видом оказания содействия в защите объектов бизнеса, с дальнейшей целью объединения с преступной группой Джумагельдиева. 

После задержания руководства КНБ в ночь с 5 на 6 января 2022 года Искаков, осознавая неизбежный провал плана по организации массовых беспорядков, решил скрыть следы преступления. Под предлогом стабилизации ситуации в Алматы он отдал указание Джумагельдиеву похищать людей и удерживать их в гостиницах «Казахстан» и The Ritz Carlton Almaty.

Напомним, в августе текущего года совместно с КНБ и сотрудники Генпрокуратуры в Алматы и Шымкенте провели одновременные задержания и обысковые мероприятия в отношении 15 возможных участников ОПГ «Дикого Армана».

Годом назад Генпрокурор Казахстана Берик Асылов по итогам расследования январских событий рассказал о роли криминального авторитета Армана Джумагельдиева в беспорядках в январе 2022 года.

#приговор #массовые беспорядки #Дики Арман

Популярное

Все
Израильские технологии хотят применить при модернизации ирригационных каналов в РК
Две жительницы Уральска вымогали деньги у студенток и школьниц
Девушка провалилась под лед на Иртыше
В каких соревнованиях примут участие казахстанцы на этой неделе
Президент Колумбии развернул самолеты с депортируемыми иммигрантами из США
За 2 года изъято более тысячи единиц оружия - МВД
Более 4 тысяч км новых республиканских дорог построят в Казахстане
Более 86% избирателей проголосовали за Лукашенко на выборах в Беларуси
Казахстанские конькобежки завоевали «бронзу» на этапе Кубка мира в Канаде
В каких регионах чаще травмируются работники на производстве
Подростковая беременность: в Минздраве озвучили статистику
Кредиторская задолженность медорганизаций снизилась на 44% - глава Минздрава
Наркотики под видом кондитерского мака продавали в Павлодарской области
Министр обороны вручил Боевое знамя войсковой части Сил специальных операций
Дизайн медалей Азиады-2025 года опубликовали в Китае
10 новых отечественных фильмов увидят казахстанцы в 2025 году
Контент для взрослых смотрели в школах Жетісу
Ситуация с корью стабилизировалась в Казахстане
Крупнейшие ледники Казахстана назвали в профильном министерстве
Казахстанцев предупредили об ужесточении миграционной политики США
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Кызылорда – наша гордость, слава, история
В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате
Десантники спасли поселок от затопления в Алматинской области
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Игроман перерезал горло своим родственникам в Астане
Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения
Свыше 12 млн казахстанцев обещает обеспечить газом Минэнерго в 2025 году
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Как молодежь Астаны может переехать из арендного жилья в собственное
Как поменять пищевые привычки детей?
Транснациональную ОПГ задержали в Жетісу
Институциональное становление Академии наук завершено
Работники охранного агентства «отжимали» бизнес у предпринимателей Алматы
Буренки нынче довольны
Верховный суд подтвердил право военнослужащего на компенсацию за жилье
Около ста семей стали обладателями квартир в Косшы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год

Читайте также

Полет над Алаколем: владелец упавшего дельтаплана отделался…
Убившего солдата лейтенанта осудили на 13 лет тюрьмы
Air Astana выплатила компенсацию матери Зере
Суд отклонил иск о выселении арендатора в Кокшетау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]