15 возможных участников ОПГ «Дикого Армана» задержали в Алматы и Шымкенте

Департамент по борьбе с организованной преступностью МВД проводит комплекс мероприятий, направленных на разобщение и ликвидацию преступных группировок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, за последние два года пресечена деятельность более 140 таких группировок, к ответственности привлекли свыше 550 представителей криминалитета. Завершается активная фаза по ликвидации особо опасных преступных групп, в том числе принимавших участие в беспорядках во время «январских событий».

Так, в августе текущего года совместно с КНБ и сотрудники Генпрокуратуры в Алматы и Шымкенте провели одновременные задержания и обысковые мероприятия в отношении 15 возможных участников ОПГ «Дикого Армана».

Несмотря на то, что лидер и основные участники группировки арестованы, другие ее члены продолжали заниматься противоправной деятельностью, находясь на свободе.

«Было проведено 40 обысковых мероприятий, изъято более 10 единиц огнестрельного оружия, в том числе три пистолета Макарова, три пистолета системы Наган, автомат Калашникова и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания. Кроме того, совместно с комитетом уголовно-исполнительной системы МВД принимаются меры по недопущению дестабилизации оперативной обстановки и обеспечению надлежащего режима содержания в учреждениях, где находятся лидеры и активные участники указанной ОПГ», – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Также он добавил, что работа в данном направлении продолжается.