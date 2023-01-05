Дикий Арман действовал при координации куратора из КНБ – Асылов

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на заседании в Мажилисе Парламента РК по итогам расследования январских событий рассказал о роли Дикого Армана в январских событиях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«К примеру, по версии следствия, в Алматы особая роль отводилась Джумагельдиеву, так называемому Дикому Арману. Нами установлено, что он действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый «народный совет» для выдвижения единых ультимативных требований к властям.

В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу «Казахстан» в Алматы. Однако возглавить массовые протесты им не удалось. Люди за ними не пошли», – рассказал генпрокурор.

По сведениям Берика Асылова, получив информацию о задержании бывшего председателя Комитета национальной безопасности, с целью создания благонадежного алиби боевикам было поручено совершать нападения на горожан якобы для борьбы с мародерством.

«Для этих целей 6 января они из разных точек похитили, избивали и удерживали 24 случайных граждан в паркингах гостиниц Ritz Carlton и «Казахстан». В последующем их доставили на окраину города и поместили на ночь в контейнер под вооруженную охрану сотрудников КНБ. Затем их перевезли в аэропорт, где один человек – Отепбаев – скончался от пыток», – раскрыл подробности Асылов.

Генпрокурор добавил, что следствие по данным фактам окончено. Сейчас идет ознакомление.