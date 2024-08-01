Помощники акимов изучили применение теробороны в современных вооруженных конфликтах

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Айман Аманжолова
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К четырехдневным учебно-методическим сборам были привлечены помощники акимов по вопросам военной безопасности и обороны, начальники управлений по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне акиматов, начальники отделов территориальных войск управлений командующих войсками РгК и ДШВ, командиры бригад теробороны, всего более 70 человек

 

фото: пресс служба МО РК

Обучение было организовано на базе бригады территориальной обороны Павлодарской области с целью выработки единых взглядов при организации повседневной деятельности и боевой подготовки территориальных войск. Участники сборов получили знания и закрепили практические навыки по вопросам организации и проведения мероприятий боевого слаживания частей и подразделений теробороны, организации управления ими в ходе выполнения поставленных задач.

Участники сборов ознакомились с особенностями применения сил территориальной обороны по опыту современных вооруженных конфликтов, с методикой подготовки и проведения совместных командно-штабных учений, проводимых местными исполнительными органами. Кроме того, были рассмотрены вопросы организации изучения приписного личного состава и приписанной техники бригады теробороны.

Участники поделились опытом организации системы территориальной обороны, обсудили тему военно-патриотического воспитания молодежи, а также пути решения других проблемных вопросов.

Напомним, со времени образования территориальных войск в 2017 году, такие учебно-методические сборы проводятся в третий раз. До этого сборы прошли в городах Актобе и Петропавловск.

На подведении итогов сборов, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов представил начальника Департамента территориальной обороны – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майора Аскара Жоламанова.

«На сегодняшний день развитие территориальных войск является одним из приоритетных направлений повышения боевого потенциала Вооруженных сил. Особое значение этому придает президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Касым-Жомарт Токаев. Впереди нам еще предстоит объемная работа по совершенствованию системы территориальной обороны, а также модернизации подходов служебно-боевой деятельности территориальных войск», – отметил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

По итогам сборов в номинации «Лучший отдел территориальных войск региональных командований» первое место занял отдел территориальных войск Регионального командования «Восток», второе – отдел территориальных войск РгК «Запад», третье – Десантно-штурмовых войск.

#казахстан #оборона #МОРК

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