Последним соперником перед первенством планеты станет Аргентина

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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Национальная сборная Казахстана в преддверии чемпионата мира-2024 провела четыре контрольных матча

фото kff.kz

Главная команда страны по мини-футболу вышла на завершающий этап подготовки к чемпионату мира, который с 14 сентября по 6 октября пройдет сразу в трех городах Узбекистана – Ташкенте, Бухаре и Андижане. Напомним, на первом этапе, который стартовал еще 5 августа, у нашей дружины был подготовительный процесс с нарастанием нагрузок на спортсменов. А потом сборная Казахстана в Астане на «Сайран Арене» провела четыре из пяти контрольных матчей, пригласив для этого к себе команды из Таджикистана и Ирана, которые также в этом году примут участие в футзальном мундиале.

Итак, нашим первым соперником стала сборная Таджикистана. Отметим, она впервые в своей истории примет участие в мировом первенстве. Мы провели сразу два поединка против этой национальной команды и в обеих встречах добились побед.

Стартовая игра завершилась уверенной победой подопечных бразильского специалиста Кака (который долгое время живет в Казахстане и уже стал фактичес­ки своим) со счетом 3:0. Голы в составе нашей дружины забили Биржан Оразов, Даурен Турсагулов и Акжол Дарибай. А вот второй поединок прошел уже в более напряженном ритме и завершился победой казахстанцев с минимальным счетом 4:3. На этот раз в составе нашей команды взятием ворот отличились Арнольд Кнауб, Азат Валиуллин (оформивший дубль) и Дуглас.

Один из лидеров сборной Казахстана Даурен Турсагулов так подытожил первый контрольный матч против соседей:

– Учебно-тренировочный сбор проходит в плановом режиме. Первый спарринг против Таджикистана был немного сложным. Мы знали, что будет нелегко, и очень рады одержанной победе. Уверен, с каждой игрой мы наберем свои кондиции и к чемпионату мира подойдем в хорошей форме. Команда из Таджики­стана готовится к своему первому чемпионату мира и потому выкладывалась в полную силу. Перед игрой наш главный тренер предупредил, что будет сложно, и призвал проявить терпение. Думаю, мы выполнили установку тренерского штаба. Атмосфера на арене была прекрасной, к тому же мы соскучились по футзалу.

Следующие две игры мы провели против Ирана – сильнейшей команды Азии и законодателя моды в этом виде спорта на континенте. Команда является двенадцатикратным победителем континентального первенства из пятнадцати возможных. Ее лучшим результатом на чемпионатах мира являются бронзовые награды, полученные в 2016 году. Кроме того, экс-капитан сборной Вахид Шамсаи является мировым рекордсменом по международным голам – на его счету 335 мячей.

Первая игра против Ирана на «Сайран Арене» прошла по сценарию, сыгранному против Таджикистана, и завершилась уверенной победой Казахстана со счетом 4:1. Голы в составе нашей команды забили Жахангир Рашит, Дуглас, Акжол Дарибай и Чингиз Есенаманов. А вот второй поединок прошел в более упорной борьбе и завершился ничейным исходом со счетом 1:1. Здесь иранцы первыми забили гол, а спас нашу дружину от поражения ответный мяч Биржана Оразова.

– Я рад выступать за сборную. Мы провели неплохие поединки и показали в первую очередь хорошую коллективную игру. И если будем продолжать выступать как единая команда, как семья, то у нас есть хорошие шансы успешно выступить на мировом первенстве, – подчеркнул после игры с иранцами игрок нашей сборной Лео.

В эти дни сборная Казахстана оправилась из Астаны в Алматы, где 8 сентября во Дворце спорта имени Балуана Шолака проведет последнюю контрольную игру против чемпиона мира 2016 года и трехкратного обладателя Кубка Америки (в 2003, 2015 и 2022 годах) национальной команды Аргентины. Поединок обещает быть очень интересным, а потому надеемся, что нашу команду придет поддержать немало болельщиков.

Далее национальная команда Казахстана отправится в Узбекистан, где на групповом этапе сыграет против сборных Испании, Новой Зеландии и Ливии. Здесь нашим самым серьезным соперником являются испанцы – двукратные чемпионы мира (2000 и 2004-й годы), а также семикратный победитель (из десяти возможных) первенств Европы.
В свою очередь сам Казахстан тоже является титулованной командой. Мы бронзовые призеры чемпионата Европы (2016), сереб­ряные и бронзовые призеры чемпионата Азии (1999, 2000), а также участники сразу четырех чемпионатов мира (2000, 2016, 2021 и 2024).

Всего на предварительном этапе выступят 24 участника, семь из которых будут представлять Старый Свет: Испания, Казах­стан, Нидерланды, Португалия, Украина, Франция и Хорватия. От Азии выступят Афганистан, Иран, Таджикистан, Таиланд и Узбеки­стан (хозяева). Африку представят Ангола, Ливия и Марокко. Честь Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна будут защищать Гватемала, Коста-Рика, Куба и Панама. От Южной Америки выступят Аргентина, Бразилия, Венесуэла и Парагвай. И наконец, Океанию представит Новая Зеландия. Все команды будут вначале разбиты на шесть групп по четыре сборных. Две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф, где оставшиеся дружины и поведут борьбу за медали.

#Спорт #чемпионат #мини-футбол

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