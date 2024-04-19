Посол Беларуси выступил в Институте дипломатии Академии госуправления при Президенте РК

Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин выступил перед руководством и слушателями Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан с лекцией на тему: «30 лет Конституции и начала функционирования института Президента в Республике Беларусь»

На встрече также присутствовали Ректор Академии Ерлан Абил и Директор Института дипломатии Академии Алексей Волков.

В рамках своего выступления Павел Утюпин подробно остановился на основных этапах конституционного строительства в Республике Беларусь, рассказал о референдумах по внесению изменений и дополнений в Основной закон, отдельно обозначил итоги прошедшего в стране 27 февраля 2022 г. общереспубликанского референдума. Руководитель белоруской дипломатической миссии ознакомил собравшихся с конституционными основами и эволюцией института Президента в Республике Беларусь.

Важное внимание в ходе выступления было также уделено процессу конституционного оформления Всебелорусского народного собрания, как высшего представительного органа народовластия Беларуси. Слушатели были проинформированы о созыве первого заседания Всебелорусского народного собрания седьмого созыва, которое пройдет 24 – 25 апреля 2024 г.

Павел Утюпин дал сравнительный анализ конституционных полномочий Всебелорусского народного собрания и таких консультативно-совещательных органов, как Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай при Президенте Республики Казахстан.

Павел Утюпин отметил, что 30-летие Конституции и института Президента в Республике Беларусь, являются важнейшими вехами новейшей истории Республики Беларусь, которая также как и Республика Казахстан, уверенно продвигается по пути суверенного государственного развития.

Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере.