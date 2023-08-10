Приемного сына подозревают в жестоком избиении пожилой матери в Уштобе

Жителя города Уштобе накажут за избиение пожилой женщины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

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Уголовная ответственность грозит 48-летнему мужчине, которого подозревают в избиении своей 66-летней приемной матери.

Результаты медэкспертизы позволили стражам порядка возбудить уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного».

Факт выявил участковый инспектор полиции, все обстоятельства происшествия будут детально установлены в ходе расследования. Подозреваемый пока находится под подпиской о невыезде.

В целом с начала года в регионе зарегистрировали около тысячи правонарушений в семейно-бытовой сфере. С учетом внесенных с 1 июля поправок в законодательство полицейские активизировали выявление случаев бытового насилия с привлечением к ответственности семейных дебоширов.