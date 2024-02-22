Путеводитель для путешественников

Наша страна в последние годы становится трендовым направлением для туристов, о чем свидетельствует упоминание в таких крупных изданиях, как авторитетный американский журнал Travel + Leisure и его подразделение по Юго-Восточной Азии, где опубликован обширный путеводитель по Казахстану.

Журналист Яшита Вашишт собрала тур по уникальным казахстанским местам. Репортаж называется «Чем заняться, где заселиться и чем полакомиться: лучший маршрут по Казахстану», и его содержание заинтересует даже коренных жителей рес­публики.

Для изучения нашей страны составитель путеводителя рекомендует выбрать период с апреля по май или с сентября по октябрь. Именно в межсезонье, по наблюдениям автора, можно с комфортом нас­ладиться панорамой горных пейзажей и захватывающими степными просторами. Travel + Leisure предлагает семидневное путешествие по Казахстану с посещением достопримечательностей Астаны, Шымкента, Туркестана, Алматы и окрестностей. Кроме этого, журнал предоставил другую полезную информацию: визовая доступность, казахско-английский разговорник, подборка отелей и блюд национальной кухни.

Travel + Leisure – журнал о путешествиях, базирующийся в Нью-Йорке. Издается 12 раз в год. По данным корпоративных СМИ, у него 4,8 млн читателей. Журнал специализируется на туристических поездках и часто публикует статьи, написанные писателями, поэтами, художниками, дизайнерами и журналистами, не занимающимися путешествиями специально. Он известен своими яркими фотографиями и обложками. Travel + Leisure объе­диняет сообщество из 16 млн путешественников и имеет в штате более 100 тревел-журналистов и фотографов.