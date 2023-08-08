Пятерых несовершеннолетних подозревают в пособничестве телефонным мошенникам в Караганде

Общество, Видеогалерея
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Курьера телефонных мошенников задержали полицейские Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона. 

Скриншот с видео пресс-службы ДП Карагандинской области

75-летнюю жительницу города Темиртау обманули по традиционной схеме. Лжеполицейский сообщил по телефону, что ее дочь попала в ДТП. После в трубке пенсионерка услышала голос якобы дочери, умолявшей передать деньги.

Растерявшаяся карагандинка рассказала о сбережениях в 19 тысяч евро и 14 700 долларов США.

Женщине отправили курьера, которого шахтинские полицейские позже задержали в Астане при отправке денег через банкомат.

«Курьером» оказался 19-летний житель Тараза. Молодой человек прекрасно понимал, каким путем достаются деньги. На момент задержания при нем были 17 800 евро и 115 тысяч тенге. Полицейские проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

«К сожалению, несмотря на информационную и профилактическую работу, в территориальные органы полиции продолжают поступать заявления от обманутых. С начала года на в Караганде зарегистрировано более 80 фактов мошенничества, совершенных под предлогом увода от уголовной ответственности за ДТП. За совершение указанных преступлений задержаны 27 лиц, из них 5 несовершеннолетних и 13 таксистов.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила. Не производить каких-либо онлайн-операций по инструкциям в ходе телефонного разговора от неизвестных. Не скачивать и не устанавливать на телефон неизвестные приложения. Если вам позвонили на сотовый телефон и представились сотрудником банка или полиции, прервите разговор и обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните на канал 102», – пояснил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

«Когда мне позвонили, голос девушки был очень похож на голос моей дочери. Я очень испугалась. Полицейским благодарна, они смогли задержать преступника и вернуть мои деньги», – поделилась потерпевшая Елизавета Громова.

 

 

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